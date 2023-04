A leghűségesebb város közgyűlése "Sopron sportjáért" kitüntetésben részesítette Úr Csabát (49) a Soproni Vasutas Sport Egylet tenisz szakosztályának vezetőjét, a klub vezetőedzőjét.

A rokonszenves sportoló az érettségi után került Sopronba s azóta a helyi teniszélet kiemelkedő résztvevője. Kezdetben profi játékosként az élvonalban szerepelt, többszörös magyar- és vidék bajnok és volt a magyar ranglista 5. helyezettje is. A játék mellett kezdett el edzősködni, 2002 óta az SVSE főállású trénere, majd 2020-tól az egyesület tenisz szakosztályának vezetője, a 102 éves patinás klub elnökségének tagja.

Számos válogatott játékost nevelt és szerzett velük országos és vidék bajnoki címeket. Munkájának sikerességét bizonyítja Babos Tímea három Grand Slam győzelme is, aki a kezdetek kezdetén tanítványai közé tartozott Jani Rékával együtt. Edzőként főként az utánpótlás nevelésre koncentrál, de a teniszpályák üzemeltetését is szívügyének tekinti. Rengeteg szabadidő sportoló fordul meg tavasztól őszig a szabadban, de télen is a sátorral fedett pályákon.

Versenyzőként, edzőként is mindig a maximum volt nála a minimum. Jó szellemű, küzdő típus, igazi közösségépítő sportember. Eredménylistája előtt még ellenfelei is fejet hajtanak. 25 év alatt 58 bajnoki címet, 52 ezüstöt, 70 bronzérmet gyűjtöttek össze tanítványai. Vidékbajnokságokon szerzett 100 arany, 91 ezüst, 124 bronzérem díszeleg a múltidéző vitrinben. Ez a szám az idei évben már növekedett.

A kitüntetett edző nős, két gyermeke van, felesége a legendás SVSE olimpikon labdarúgó Kőmíves Imre (Csiri) unokája. A sportos família kis múzeuma egy újabb patinás díjjal lett gazdagabb.