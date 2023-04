A következő szezontól a csapatot erősíti a védőspecialista Gerdán Tibor, a balátlövő Koncz András és az irányító Takács Bence. Mindhárom játékos NB I-es múlttal érkezik Győrbe, ezzel jelentős tapasztalatot hozva a csapat számára.

Uhlig Rita, a Győri ETO-UNI FKC ügyvezetője mutatta be az új játékosokat, és beszélt a célokról:

A Győri ETO-UNI FKC és a Szeged együttműködésének bejelentésekor nyilvánvalóvá tettük, hogy a győri férfi kézilabda célja az, hogy ismét az NB I-ben szerepeljen. Ezt szem előtt tartva zajlik a szakmai építkezés mind a játékosállomány, mind a szakmai stáb tekintetében.

Auer Károly, a Győri Férfi Kézilabda Közhasznú Alapítvány kurátora az utánpótlásnevelés szempontjából emelte ki az új igazolások jelentőségét: „Örömmel tölt el, hogy a győri férfi kézilabda új lendületet vett. A fiatalok számára motiváló azt látni, hogy Győrben szakmailag erős háttérrel folyik az építkezés, és ígéretes jövője van a férfi kézilabdának. Szeretnénk mielőbb az élvonalba visszajutni, idén ehhez már szerencse is kell, ennek ellenére mi a mi licenckérelmünket már az NB I-re adjuk be. Aztán meglátjuk, hogyan alakul. Azért a bronzérmet most mindenképpen szeretnénk megszerezni, jövőre viszont már mindenképpen a feljutás a cél."