Jól kezdte a mérkőzést az UNI Győr, Dombai triplája ugyan kimaradt, de dobás közben szabálytalankodtak vele, a büntetőket pedig bedobta. Dubei is eredményes volt, ezzel 5–0-ra elléptek a hazaiak. A diósgyőriek is elkapták azonban a fonalat, és pillanatok alatt fordítottak, sőt, el is húztak egy 14–2-es rohammal. Időt is kért Cziczás László (7–14). Egy 6–0-val felzárkózott egy pontra a hazai gárda, majd Oroszová kosarával 19–18-nál megint náluk volt az előny. Most Völgyi Péter kért időt. A negyed hátralévő részében kosárra kosár volt a válasz, a szakaszt Bernáth triplája zárta le, ezzel 26–24-re a vendégek vezettek.

A második negyed DVTK-büntetőkkel kezdődött, majd Bach hármasával folytatódott, Ruff-Nagy középtávolijával pedig ismét vezettek a zöld-fehérek (29–28). Pár hiba elég volt, hogy a vendégek ismét egy kicsit nagyobb előnyt építsenek ki (31–36). Török fontos pillanatban szerzett triplát. Három perc alatt meglett az öt csapatfault, a diósgyőriek viszont ekkor még nullán álltak ebben a mutatóban. Ellenberg kosara után büntetőt is dobhatott – jól, így megint csak egy pont mínuszban voltak a hazaiak (37–38). Egészen Dubei kosaráig. A negyed közepén fej fej mellett állt a két csapat (41–41). A folytatásban is hasonlóan alakult az eredmény, majd Ellenberg szerzett triplát (48–45). A válasz kosár plusz büntető volt a vendégek oldaláról. A félidő hajráját sikerült kicsit megnyomni, ellépett 55–51-re a győri gárda, a nagyszünetben mégis egyenlő volt az állás (56–56).

A vendégek triplával nyitották a második félidőt, Williams duplával felelt. Ellenberg hármasával egyenlített az UNI Győr (61–61). Nem álltak le a csapatok a pontgyártással, a nagy rohanásból megint a győriek kerültek lépéselőnybe (67–63). Kányási hármasa után 71–70 volt az állás, sőt, Guirantes ismét előnyhöz juttatta a miskolciakat. Ellenberg tett róla, hogy ez az állapot ne tartson sokáig, ahogyan a túloldalon Bernáth is (73–74). A zárószakasz előtt egy ponttal a házigazdák vezettek, köszönhetően Ruff-Nagy szemfülességének (79–78).

A zárónegyed is diósgyőri triplával kezdődött, Oroszová egyenlített gyorsan (81–81). Kosár plusz büntetővel megint a vendégcsapat volt előnyben (81–84), Dubei triplájáig. Hosszabb kosárcsend volt mindkét oldalon, Aho Nina egy büntetővel – a második kimaradt – a diósgyőrieket mozdította el a holtpontról, a győrieket pedig Ellenberg egy duplával (86–85). Kányási tripláját Varga Zsófia gyorsan egalizálta (88–88). A hajrában négy ponttal megugrottak a vendégek (91–95), időt is kért Cziczás László. Bernáth után Aho Nina is kipontozódott, Ellenberg büntetőivel pedig megfelezte a hátrányt az UNI Győr. Újabb időkérés után 1:27-tel a vége előtt támadhatott az egyenlítésért, vagy akár a fordításért a győri gárda, Williams szedte vissza Ellenberg triplája után a lepattanót, mellyel megint egál volt (95–95). Ellenberg bő fél perccel a vége előtt előnyhöz juttatta csapatát, de Kiss Angelika egyenlített. Ellenberg 2,8 másodperccel a vége előtt triplát dobott. Völgyi Péter időkérése után újabb kosár már nem esett, így 1–0-ás előnnyel utazhat a SERCO UNI Győr a vasárnap 18.30 órakor kezdődő diósgyőri összecsapásra.

Nyilatkozatok

Cziczás László: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, kiváló dobóformát mutatott mindkét csapat, ezúttal az is belefért, hogy ennyi pontot kapjunk. Bár az utolsó triplát Ellenberg szerezte, de nem ő nyert meg a találkozót, hanem annak köszöhető ez a siker, hogy sok jó egyéni teljesítmény volt a csapatban.

Ruff-Nagy Dóra: – Fizikálisan nagyon kemény mérkőzés volt, melyen az utolsó pillanatig minden labáért, kosárért meg kellett küzdenünk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy nyertünk, szeretnénk vasárnap pontot tenni a párharc végére, de ez a mostaninál is nehezebb feladat lesz.

Völgyi Péter: – Kiváló dobóformát mutatott a győri csapat, a támadójátékunkkal nekünk sem volt gondunk, viszont a végén mégis alulmaradtunk, így nincs más hátra, ahhoz, hogy bejussunk a döntőbe, vasárnap hazai pályán mindenképpen nyernünk kell.

Arella Guirantes: – A meccs első negyedétől kezdve voltak gondjaink, nem egészen úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. Nincs azonban még vége, vasárnap azon leszünk, hogy javítsunk, és kiharcoljuk a harmadik találkozót.