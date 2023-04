– Az atlétika tizenkét évesen kopogtatott be az életembe: a 2018-as berlini Európa-bajnokság tévéközvetítését néztem, és egyszerűen beleszerettem a sportágba – meséli a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club, azaz a SMAFC fiatal versenyzője. Néhány év alatt jutott el a kanapétól a nívós versenyek dobogójáig, az egyre fényesebb érmekig. Tehetsége nyilvánvaló, eltökéltsége tiszteletet ébreszt, és ahogy erről és segítőiről vall, több mint érdekes:

A SMAFC atlétája kijutott a világbajnokságra is.

– Az edzéseket kamaszként egy fiatal edzőnél kezdtem, ahol a közeg és a bizalom, valamint a belém vetett hit sem hozta meg a sikereket. Másfél év után nehéz döntést kellett hoznom: edzőt és közösséget is váltottam. Ma már tudom, hogy helyesen léptem, mert elkezdődött pályafutásom felívelése. Számtalan korosztályos bajnoki címet, ezüst- és bronzérmet zsebeltünk be egyéniben és csapatban is, diákolimpiákon, mezei bajnokságokon, pályaversenyeken. Nagyon büszke vagyok rá, hogy alig tizennégy évesen a felnőtt magyar bajnokságon is indulási jogot nyertem a szintidő teljesítésével. Minden évben kiérdemeltem a MASZ által felállított rendszer szerinti aranyjelvényes atléta címet. Tizenöt esztendős korom óta pedig a korosztályos válogatott keretet is erősíthetem – sorolja eredményeit Dolmány Emma.

A 2023-as év nagy változást hozott a soproni atlétikai klub életébe, hiszen hivatalosan is a SMAFC-hoz csatlakoztak. Dolmány Emma azt mondja, már most is érzik ennek pozitív hatásait: – Az egyetemi sportklubhoz való tartozás számos előnnyel jár számunkra, például a csarnok használata, a konditerem, a busz, a nyilvánosság. Én csakis köszönetet tudok mondani ezért.

A fiatal bajnok több mint három éve dolgozik Némethné Csordós Rita edző irányításával. Támogatásáért és a szakmai felkészítéséért, lelki támogatásáért is hálás a szakembernek és az egész stábnak.

– Atlétikai pályafutásomban nélküle minden bizonnyal nem tartanék itt, ahol vagyok. Marton Tamás szakosztályvezető is rengeteget tett azért, hogy Sopronban az atlétika egyáltalán létezzen, és jól működjön. Jó példát mutatnak a fiataloknak. A közelmúltban új edzővel is bővült a szakmai stáb, aki az elmúlt időszakban edzőm jobbkeze volt. Nagy Nikolett hamar beilleszkedett a mi kis családunkba, és reméljük, sokáig velünk is marad.

Akik jóban, rosszban, esőben, sárban, hóban, fagyban, zivatarban és napsütésben velem tartottak az úton: köszönök mindent, csapat!

És persze óriási hálával tartozom a családomnak, akik biztosítják számomra a lehetőségeket és támogatnak. Iskolámnak, a Széchenyi István Gimnáziumnak is sokat köszönhetek. Nem gond, ha hétköznap versenyre kell mennem. Tavaly elnyertem Magyarország jó tanuló, jó sportoló díját is. Az edzéssel viszonylag könnyen össze tudom egyeztetni a tanulást, remélem, ez a jövő évben is így marad – veszi sorra segítőit Dolmány Emma, aki legszívesebben az erdőnek is köszönetet mondana.

– Az edzéseinknek nagyrészt a csodálatos lőveri erdő ad otthont, ezért egy kicsit mindnyájan hegyi futóvá válunk. Az erdő adta változatos környezetben sokkal könnyebbek a monoton, hosszú futások.

Kitartás, motiváció, elhivatottság – ez a három legfontosabb tulajdonsága szerintem az atlétáknak – állítja Emma,

aki két éve már U16-os hegyi futó bajnok, idén pedig U18-as korhátrányosként a dobogó 3. fokára állhatott. Ez a vb-re való kvalifikációt jelenti a soproni sportoló számára. A világbajnokság a francia Annecy városában lesz május végén és a sportág legjobbjai mérik majd össze tudásukat.

– Célom a tisztes helytállás, ez természetesen a középmezőnyt jelenti, hozzáteszem, mindig is mertem nagyot álmodni. A következő hat hét számomra arról szól, hogy mindent megtegyek az álmaim valóra váltásáért – búcsúzik Dolmány Emma, akiért tehát május végén kell nagyon szorítani.