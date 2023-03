Fél éve olvadt be a Soproni Atlétikai Club a SMAFC-ba. Bár egyelőre nagyot nem változtak az infrastrukturális körülményeik, Marton Tamás, az atlétikai szakosztály vezetője bizakodó. De miért is ne lenne az, amikor a soproni atléták tábora nagy, az eredményeik pedig igazolják a jó szakmai munkát. Igaz, futófolyosó hiányában számukra a fedett pályás versenyek inkább felkészülési versenyeknek tekinthetők, de ez a probléma évtizedes, és nem is lehet néhány hónap alatt megoldani.

– Jelenleg hat magasan kvalifikált edzővel dolgozunk, az U9-estől az U23-as korosztályig. Az U16 az a korosztály, ahol közép- és hosszútávfutó, rövidtávfutó, ötös-, távol-, hármas- és magasugró, valamint gátfutó csoportunk is van, valamint többpróbásokkal is foglalkozunk. Összesen százhárom atlétával dolgozunk – sorolta az adatokat Marton Tamás.

A jó munkát visszaigazolták a versenyeredmények, amelyek azt is mutatják, hogy a szakosztály tehetséges sportolóknak ad fejlődési lehetőséget. Az idei fedett pályás és mezei futóverseny országos bajnokságain dobogós helyezések is születtek.

Gödöllőn rendezték meg a mezei futók versenyét, ahol a SMAFC U18-as lány csapata első helyezett lett: Dolmány Emma, Nemes Réka, Kádár Eszter – edzőjük Némethné Csordós Rita – aranyéremmel tértek haza. Ugyanitt az U20-as lány csapat a dobogó harmadik fokára léphetett, az U16-os Kis-Soós Hunor pedig a negyedik helyet szerezte meg.

A Budapesten megrendezett fedett pályás bajnokságokon az U16-os Kis-Soós Hunor háromezer méteren korosztálya hetedik legjobbja.

Az U18-as és U20-as országos bajnokságon tizenegy atlétával vett részt a SMAFC. Egy második, egy ötödik, három hatodik és négy hetedik helyet szereztek a soproniak.