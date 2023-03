UNI-Győr GYVSE - BVSC-Zugló 6-11 ( 3-2, 0-3, 0-3, 3-3 )

Győr, OB I-es női mérkőzés. V.: Várkonyi, Vályi.

UNI-Győr GVSE: Torma - Rádli 1, Finta, Gálicz, Vaszari, Török, Németh, Huszti V., Huszti D., Kiss A. 1, Szedlák 2, Dróth, Kurucz 2. Vezetőedző: Vogel Zsolt.

BVSC-Zugló: Hajdú - Fekete 1, Mészáros Farkas 2, Tóth, Dobos 2, Ármai 2, Batizi, Kolarova 1, Urvári, Kele, Kenderes, Gémes 3, Polák 1, Kakas. Vezetőedző: Stieber Mercedes.

Remekül kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első negyedben előbb Kurucz Kata használt ki egy emberelőnyt, majd Rádli Rózsa lőtt távolról a vendégek kapujába. A védekezés is rendben volt, a BVSC csak kétszer talált be a jól védő Torma Luca kapujába, pár másodperccel az első negyed vége előtt pedig Szedlák Móni értékesítettegy ötméterest, így 3-2-re az Uni Győr vezetett nyolc perc után.

A folytatásban megmaradt a hatékony védekezés, de a támadásban nem jöttek a gólok, két negyeden át bevehetetlen maradt a BVSC kapuja, miközben a fővárosiak hatszor is eredményesek voltak. A mérkőzés végére szerencsére sikerült rendezni a sorokat, Szedlák büntetője után újra Kurucz majd centerből Kiss Anita volt eredményes, így a budapesti 16-6 után ezúttal csak fele ennyi lett a különbség.

Miután az alapszakasz 17. játéknapján a Tatabánya és a Szeged is vereséget szenvedett, így nem történt változás a mezőny végén, a GYVSE továbbra is a kilencedik helyen áll a tabellán és minden bizonnyal az SZNVE ellen kezdi majd a rájátszást. Addig azonban lesz még egy összecsapás, az Uni Győr a listavezető FTC otthonában zárja a bajnokság első szakaszát.

Vogel Zsolt: – Az intenzitás, a dinamika, az akarat megvolt végig, de ziccereink maradtak ki és nem volt jó az emberelőny kihasználása sem, ezért nem tudtunk még szorosabb meccset játszani.

Stieber Mercedes: – Összeállít a második negyedre a védekezés, így azzal elégedett lehetek. Gratulálok a Győrnek, mert egy kőkemény mérkőzésen tudtuk begyűjteni a három pontot.