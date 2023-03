Szekszárd–SERCO UNI Győr 75–83 (25–29, 22–14, 13–16, 15–24)

Szekszárd, NB I-es női mérkőzés, 1200 néző. V.: Tóth C., Goda, Farkas G.

Szekszárd: STUDER Á. 8/3, Miklós 13/3, Bálint R., Dudasova 11/3, GOREE 21. Cs.: Wallace 8, KRNJIC 14, Mányoky, Boros. Edző: Djokic Zeljko.

UNI Győr: ELLENBERG 18/6, DOMBAI 15/9, DUBEI 11/3, Török Á. 5/3, Williams 6. Cs.: RUFF-NAGY D. 14/9, Bach 9/3, Oroszová 2, Weninger, Varga Zs. 3. Edző: Cziczás László.

A hazaiak kezdtek jobban, 5–0-ás vezetésüknél szerezték első kosarukat a győriek. A folytatásban jobbára a tolnaiak vezettek 2–4 ponttal, Török Ágnes triplájával 13–12-re jött fel a vendégcsapat, mely Bach kosarával vezetett először (17–19). A játékrész hajrájában hat ponttal elléptek a zöld-fehérek, a tíz perc 29–25-ös vezetésükkel zárult.

A második szakaszban a Szekszárd pár perc után fordított (36–35), de egy 8–0-ás rohammal megint nagyobb előnyt tudott kiépíteni az UNI Győr (36–43). Ez nem nyugtatta meg a győri csapatot, a hazai gárda ugyanis a nagyszünetig egy 11–0-ás rohanással válaszolt, így két negyed után 47–43-ra ők vezettek.

A harmadik tíz perc Ruff-Nagy triplájával kezdődött, de aztán hamar visszaállt a különbség, sőt, még növelte is az előnyt a Szekszárd (53–46). Nagyon kellett Ruff-Nagy újabb hárompontosa, majd közelijével már csak két pont mínuszban voltak a győriek (53–51), akik mielőtt a fordításban reménykedhettek volna, újabb tolnai kosarakkal kezdhették elölről a felzárkózást (59–51). Dombai hosszabb kosárcsendet tört meg, Ellenberg pedig egy hármast emelt be, valamint két büntetőt is értékesített (59–58). A zárófelvonás előtt Varga Zsófia két büntetőből egyet értékesített, így az utolsó negyed előtt 60–59-re vezetett a Szekszárd.

Ebben Dubei közelijével ismét a látogatók vezettek, ezt toldotta meg Ellenberg egy duplával (60–63). Kosárra kosár volt a válasz, így maradt az 1–3 pont különbség a vendégcsapat javára. Ellenberg a legjobbkor dobott triplát, nem sokkal később pedig hárompontos-dobás közben faultolták, a három büntetőből viszont csak egy ment be (64–69). Időt kért Djokic Zeljko. A folytatásban 4–0-val feljött egy pontra a hazai együttes. Williams első kosara a meccsen nagyon kellett, ahogyan Dubei duplája is (68–73). Az újabb szekszárdi időkérés után Williams két büntetővel növelte az előnyt. Bő egy perccel a vége előtt Ruff-Nagy egy trojkával eldöntötte a mérkőzést (70–79).

Győzelmével az alapszakasz második helyén végzett a SERCO UNI Győr, mely kedden 18 órakor a győri egyetemi csarnokban a TFSE-MTK ellen kezdi meg a negyeddöntős párharcot, mely az egyik csapat két győzelméig tart.

Cziczás László: – Minden tudásunkra, akarterőnkre szükség volt, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első félidőben komoly zavart okozott a hazai csapat, a szakasz végén bemutatott 11–0-ás rohamuk után komoly teljesítmény volt, hogy ebből fel tudtunk állni. A második félidőben le a kalappal a csapat előtt, mindenki apait-anyait beleadott. Óriási csapatsiker volt ez, amire büszkék lehetünk, és amire tudunk építeni a jövőben.

Ruff-Nagy Dóra: – Szekszárdon sosem egyszerű játszani. Tudtuk, milyen nagy a tét. A negyedik negyedben helyén volt a szívünk. Nagyon akartuk ezt a sikert, az utolsó erőtartalékainkat is mozgósítottuk. A végén volt egy-két olyan védekezésünk, amelyekből fontos kosarakat tudtunk szerezni.