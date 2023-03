Budapesti Honvéd Sportegyesület-Sopron KC 61-87 (15-24, 14-23, 20-11, 12-29)

Budapest, NB I-es férfimérkőzés, 800 néző. V.: Tóth C., Győrffy, Szilágyi.

Honvéd: Simon 5, TANOH DEZ 22/6, Mijovics 8, Crawley 8/3, Peringer 4. Cs.: Sherman 13, dr. Demeter 2, Hajdu, Kopácsi. Edző: Baksa Szabolcs.

SKC: JOSEPH 12, Jones 8/6, VALERIO-BODON 9/3, Barnett 8, DURHAM 21. Cs.: WHITE 17/6, MOLNÁR 12, Supola, Takács, Sitku, Csendes, Schöll. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Az idegesen kezdő SKC az első percekben a gárda első 7 pontját szerző, két nagyot zsákoló Durham révén futott ellenfele és az eredmény után. Durham harmadik zsákolásával átvették a vezetést a vendégek, s ez nagy lökést adott nekik. Mások is beszálltak a pontszerzésben, s egy 9–0-lal 7 ponttal megugrott az SKC. A szakasz hajrájában Molnár kosaraival tartotta 5 és 10 pont közötti előnyét az SKC.

A második negyed első kosarát közel 2 perc után dobta White, 10 pont fölé növelve a különbséget. A folytatásban állandósult a 10 pont körüli vendég vezetés, amiről Molnár és a triplát szerző Jones révén állandósult a 10 pont körüli SKC előny, a Honvédot Tanoh és Sherman tartotta versenyben. A félidő végén Molnár és a triplát szerző White jóvoltából közel 20 pontra nőtt a vendég előny.

A második félidőt Crawley és Tanoh vezérletével 8–2-vel kezdte a Honvéd. A szakasz közepén Joseph vezérletével állította vissza a közel 20 pontos különbséget az SKC, miközben a hazai szakvezető technikait kapott. Barnett kosarával 20 fölé nőtt a vendég előny. A szakasz végén megzavarodott az addig magabiztos SKC, Tanoh 2 triplájára építve egy 12–0-lal 10 ponton belülRE kerültek a hazaiak. A záró szakaszt az új szerzemény, White vezérletével 8–0-lal kezdve ismét megnyugtató előnyt szerzett az SKC, amely a végére megtörte ellenfele ellenállását és végül közel 30 pontos győzelmet aratott.

Kosztasz Flevarakisz: – Megérdemelt győzelmet arattunk, amihez mindenki hozzátette a maga részét. Az első félidőben a lerohanásainkkal voltak problémáink, de ezeket szünet után már megoldottuk. Voltak más hibák is, de ez nem is csoda, a Honvédnál jó munkát végeznek, nem véletlen, hogy itt az Alba és a Szolnok is megizzadt. Számunkra ez egy nagy győzelem, amire nagy szükségünk volt.

A tabella

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 2219 31938-1614 41 pont

2. Szolnoki Olajbányász 22 17 5 1841-1610 39

3. Zalakerámia ZTE KK 22 15 7 1899-1768 37

4. Arconic-Alba Fehérvár 22 14 8 2005-1767 36

5. Sopron KC 23 12 11 1841-1766 35

6. DEAC 22 12 10 1744-1733 34

7. Atomerőmű SE 22 12 10 1759-1757 34

8. Egis Körmend 22 12 10 1810-1869 34

9. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 22 12 10 1681-1737 34

10. Kometa Kaposvári KK 22 9 13 1820-1903 31

11. MVM-OSE Lions 22 8 14 1678-1848 30

12. Naturtex-SZTE-Szedeák 22 6 16 1734-1810 28

13. Budapesti Honvéd SE 23 5 18 1630-1849 28

14. HÜBNER Nyíregyháza BS 22 2 20 1587-1936 24