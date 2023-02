A győrieknek egy döntetlen már elég az üdvösséghez, vereség esetén viszont szinte biztosan csak a negyedik helyen zár a csoportban, ez esetben pedig akár az is előfordulhat, hogy a másik magyar csapattal, a Ferencvárossal mérkőzik majd meg a negyeddöntőért.

Természetesen erre senki nem készül Győrben, sőt, egyértelműen a győzelem a cél. Bár a Kastamonu ellen kissé döcögött a szekér, a hétközi, Budaörs elleni találkozón magabiztosak voltak a zöld-fehérek, akik mindössze 13 gólt kaptak.

A jó védekezésre a dánok ellen is nagy szükség lesz, tudja ezt a csapat kapitánya, a dán Anne Mette Hansen, aki a honfitársai elleni összecsapásról így nyilatkozott az EHF honlapján: „Kemény meccs lesz, de ezak azok a mérkőzések, amelyeket minden játékos szeret. Ilyen hőfokú és téttel bíró találkozón pályára lépni mindig nagy öröm. Hazai pályán játszunk, a szurkolóink ​​számára is a legjobbunkat szeretnénk mutatni. Az Esbjerg rohanós kézilabdát játszik, kemény a védekezésük, de véleményem szerint a mi védekezésünk is sokat fejlődött az utóbbi időben. Fizikálisan kell a topon lennünk, ha eredményesek akarunk lenni, márpedig a két pont megszerzése a célunk.”