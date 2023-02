A 17. fordulóban mindjárt rangadót is láthatnak a szurkolók: az éllovas Koroncó otthonába látogat a harmadik Caola SC Sopron, de érdekes összecsapást ígér a Hegykő és a Kapuvár párharca.

Ahogy az lenni szokott, a téli szünetben sok labdarúgó váltott klubot, de több csapatnál az élen is történt változás. Négy együttes vág neki új edzővel a szezonnak.

A Koroncót továbbra is Jäkl Antal irányítja. Kapuváron és Sopronban is maradt a korábbi edző, előbbi csapatnál Mayer János, utóbbinál Bücs Zsolt irányít. A mosonmagyaróváriak második csapatánál az eddig meccselő szakmai igazgató Király Józsefet Laczkó János váltja a kispadon. Lipóton maradt Cseri Mihály az edző, a SFAC-nál Ágoston Zsolt lett az új tréner. Bácsán és Hegykőn továbbra is Rozmán László, illetve Finta Zoltán készíti fel a csapatot. Abdán Hagymási Zoltán helyett egy játékosként „régi motoros”, Knauz Csaba kapott bizalmat a kispadon. Gönyűn Harcz István, Vitnyéden Horváth Norbert folytatja a munkát, a DAC kispadjára viszont új szakvezető, Germán Ferenc ülhet majd le. Győrújbaráton Tenk Balázs, Pannonhalmán Karácsony Tamás, Ménfőcsanakon Hannich Péter segíthet benn tartani a csoportban a csapatot.