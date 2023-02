„Amikor az ügynököm mesélt a győri érdeklődésről, teljesen valószerűtlennek tűnt. Még mindig nem értem. Valószínűleg nem is fogom, amíg nem állok ott a rajtnál, a győri logóval a mezemen. Ez egy álom, és annyira boldog vagyok, hogy megvalósul” – nyilatkozta a 26 éves jobbszélső a norvég Tv2-nek.

Hovden a jelenlegi szezon előtt a Storhamarból szerződött a Viborghoz, eddig tíz alkalommal került be a forduló csapatába a dán bajnokságban, és 18 meccsen 105 góljával a góllövőlista harmadik helyén áll.

„Tavaly abban a hitben utaztam Viborgba, hogy még néhány évig itt maradok. De gyorsan változnak a dolgok, a klubnál jelentkező pénzügyi problémák miatt a nyáron tovább akartam állni. Soha nem gondoltam volna, hogy végül szerződést kötök az Audi ETO-val, de ez tényleg olyan dolog, amire nem tudtam nemet mondani. Nagy lépés lesz számomra, kiváltságosnak érzem magam, hogy lehetőségem van egy csapatban játszani a világ legjobb játékosaival.”

A klub sajtóközleményében úgy fogalmazott, hogy Hovden nagyobb klubhoz akart igazolni, amellyel a legjobb trófeáért is harcban lehetne.

„Ezt jelenleg nem tudjuk felajánlani neki, ezért elfogadtuk az érte kapott ajánlatot” – mondta Jens Steffensen klubigazgató.

A szélsőt idézte a dán Tv2 is: „Úgy gondolom, hogy játékosként és emberként is fejlődtem, és a dániai évem is új lehetőségeket nyitott meg előttem. Még sok mérkőzés van hátra, készen állok a szezon utolsó részére Viborgban.”