Ahogy arról beszámoltunk, 72 éves korában elhunyt Mészáros Ferenc, a Vasas, a Rába ETO, a Sporting, a Setúbal és a Farense 29-szeres válogatott kapusa. Rá emlékezünk.A Bubu becenévre hallgató kapus sikerekben gazdag pályafutása során magyar bajnok (1977), MNK-győztes (1973, 1981), portugál bajnok (1982), Portugál Kupa-győztes (1982), U23-as Európa-bajnok (1974) lett.

Mészáros győri színekben összesen 75-ször állt a kapuban, első mérkőzését 1984. július 18-án a Dunaszerdahely ellen játszotta az ETO-ban, bajnokin pedig 1984. október 27-én a PMSC otthonában debütált zöld-fehérben. Utolsó győri fellépése az 1986. április 26-i, Haladás elleni idegenbeli találkozón volt. A kapus ezüst- és bronzérmes lett a győriekkel. Pályafutását a portugál Setúbalban fejezte be.

Hannich Péter, a Rába ETO 27-szeres válogatott középpályása: – Nagyszerű, bohém játékos volt, aki a kezdő sípszó után minden tudását és tehetségét bevetette a csapatért. Sosem felejtem el, amikor az 1982-es világbajnoki keretből kihagytak engem, és Póczik Józsefet is a bajnok ETO-ból. Amikor visszatértünk Győrbe, edzőmeccsen hét-nullára vertük a Kaiserslauternt, és ezután Bubu azt mondta nekem: „Nem baj, kicsi, neked itt a helyed Győrben, ez a te hazád!”

Szabó Ottó, a Rába ETO legendás aranycsapatának villámléptű szélsője: – Megdöbbentett, megérintett Bubu halálhíre. Igazi csapatember, mindig jó kedélyű, vidám társ volt, aki szeretett az öltözőben is a középpontban lenni. Ezzel együtt a mérkőzéseken már kőkemény profiként teljesített, nem is emlékszem, hogy kapott volna elkerülhető, potyagólt, amíg Győrben játszott. Nagyon bennem maradt, hogy nem szeretett edzéseken sem gólt kapni, szinte haragudott, ha a gyakorlásokon bevettük a kapuját, főleg ha valami fineszes megoldással juttattuk a hálóba a labdát. Tudtam róla, de meglepett, hogy a betegsége után elzárkózva élt, sajnálom, hogy távozott közülünk.

Hlagyvik Gábor, a győri aranycsapat nagyszerű középhátvédje nemcsak a játéktéren állt közel a napokban elhunyt kapushoz. Nem véletlen, hogy megkeresésünkkor percekig nem tudott megszólalni.

– Bubu nagyon jó barátom volt, néha csináltunk egy-két hülyeséget is, de volt, hogy együtt nyaraltunk. Mindig egy életvidám ember volt, ezért nem is értettem, miért zárkózott el a társaságtól. A balesete után már én sem tudtam beszélni vele. Magasan a legjobb kapusok közé tartozott, szeretett úgymond pózolni, látványosakat vetődni. A profisága mellett ugyanakkor benne volt egyfajta csibészség is. Emlékszem, volt olyan meccs, amikor még a szünetben is rágyújtott, de ez abszolút nem látszott meg a teljesítményén. Nem véletlenül játszott a pályafutása végén is külföldön.”

Hajszán Gyula, a győriek 37-szeres válogatott támadója:

– Megdöbbentett a hír, bevallom, nem is tudtam, hogy milyen betegséggel küszködött. Egy torna alkalmával volt szerencsém vele egy szobában lakni Lisszabonban. Közvetlen, korrekt ember volt, sokszor biztatott. Nagyon jó kapus volt, s voltak ugyan furcsaságai – emlékszem, a szünetekben kávéval és cigivel kellett várni, s volt rá példa, hogy meccs közben elkérte az alapvonalnál ülő fotóstól a cigit –, amikkel együtt lehetett őt szeretni. Nemegyszer perdítette körbe a dereka körül a labdát, vagy dobta fel azt a felső lécre egy-egy indítás előtt, s emiatt is imádták őt a szurkolók.

Születési idő: 1950. április 11., Budapest

Klubjai: Vasas (1968–1981), Sporting CP (portugál, 1981–1983), Farense (portugál, 1983–1984), Rába ETO (1984–1986), Setúbal (portugál, 1986–1989)

Válogatottság: (1973–1988): 29

Kiemelkedő eredényei: Közép- európai Kupa-győztes (1970), U23-as Európa-bajnok (1974), magyar bajnok (1977), portugál bajnok (1982), 2x Magyar Népköztársasági Kupa-győztes (1973, 1981), Portugál Kupa-győztes (1982), Portugál Szuperkupa-győztes (1982)