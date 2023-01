Eredmények, Női Euroliga, 8. forduló, B csoport:

Sopron Basket-Mechelen (belga) 71-64 (24-8, 16-18, 16-19, 15-19)

A magyar csapat legjobb dobói: Brooks 21 pont, Turner 13, Fegyverneky 11, Kunek 10, Magbegor 10.

A Sopron a 2022-es év végén 5/2-re javította győzelmi mutatóját odahaza az olasz Schio elleni sikerrel, így - holtversenyben az első kettővel - a B csoport harmadik helyéről várta a folytatást. A Mechelen a nyolcas sereghajtójaként érkezett Magyarországra, a flamand gárda eddigi hét mérkőzésén mindössze egyszer nyert az Euroligában.

Gáspár Dávid együttese mellett szólt az is, hogy az első fordulóban, még október 27-én, 91-62-re nyert Belgiumban. A csütörtöki "visszavágó" alaphangulatát a csapatkapitány Fegyverneky Zsófia adta meg egy triplával, majd az olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok szerb Jelena Brooks is fontos kosarakat szerzett. Hét perc elteltével már 18-8 állt a nagyórán, aztán a nyitónegyed végére 16 ponttal ellépett a magyar bajnok. A folytatásban nagyot fordult a meccs: a házigazdák hét percig nem találtak a gyűrűbe, ezalatt az ellenfél egy 12-0-ás rohammal 4 pontra felzárkózott. A hosszú kosárcsendet a nemrég Sopronba visszatért, magyar állampolgársággal is rendelkező Turner Yvonne törte meg, aki egy percen belül hét pontot szórt. Váratlanul egy 13-0-ás hazai sorozat következett, a nagyszünetben 40-26 volt az állás, Turner a mezőny legjobbjaként 11 pontnál tartott.

Térfélcsere után is hullámzott a mérkőzés, a túloldalon beindult az amerikai Morgan Bertsch, 10 belga pontra csak 2 érkezett válaszul, ezzel együtt maradt a 6-7 pontos távolság. Brooks remeklésének köszönhetően a zárószakasz 56-45-ről indult, majd az ausztrál válogatottal nemrég világbajnoki bronzérmes Ezi Magbergor is elérte a 10 pontot. A hajrában a vendégek - akik 0-2-nél vezettek utoljára - még egyszer feljöttek 5 pontra, de a zöld-sárgák sikere ekkor sem forgott veszélyben. Brooks a mezőny legjobbjaként 21 ponttal zárt.

A soproni csapat egy hét múlva a török Mersint fogadja.