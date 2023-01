Eldőlt, hogy a következő szezonban is villámgyors irányítókkal vág majd neki az évadnak a Győri Audi ETO, hiszen Stine Oftedal után most Estelle Nze Minko is a hosszabbítás mellett döntött. A francia válogatott csapatkapitánya továbbra is zöld-fehér színekben rohamozza majd az ellenfél kapuját - számolt be weboldalán a klub.

„Nagyon gyorsan kiderült, hogy Estelle és az ETO céljai megegyeznek. Szeretnénk a legjobbak lenni, és minden fronton győzedelmeskedni. A következő évadban is bombaerős irányító párosunk lesz, hiszen Estelle és Stine remekül megérti egymást, mindketten kiválóan látnak a pályán és villámgyorsak. Sok csapat csak álmodik ilyen játékosokról. Estelle ráadásul nem csak a pálya közepén bevethető, tehát jövőre is sok variációs lehetősége lesz edzőnknek. Boldog vagyok, hogy Estelle és az ETO közös története tovább íródik” – nyilatkozta Endrődi Péter a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a közös történetünk a Győri Audi ETO-val tovább íródik. A személyes ambícióim teljes átfedésben vannak a klub által felvázolt tervekkel. Továbbra is a legfőbb célom, hogy Bajnokok Ligája győztes lehessek, amit szeretnék a csapattársaimmal itt Győrben közösen elérni”– nyilatkozta Estelle Nze Minko.