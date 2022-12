Április

1. Bartha Csaba, az Audi-ETO női kézilabdacsapatának volt elnöke lett a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sport­igazgatója.

4. Az Ipartechnika Győr SE tekecsapata remek egyéni eredmények mellett magabiztosan hódította el a Magyar Kupát.

5. Görbicz Anitát választotta elnökké a Győri ETO KC női kézilabdaklub közgyűlése.

Görbicz Anita immár sportvezetőként.

10. Euroliga-győztes lett a Sopron Basket női kosárlabdacsapata, miután a fináléban 60–55-re legyőzte a Fenerbahce együttesét.

21. A Rába ETO egyszeres válogatott, kétszeres magyar bajnok jobbszélsője, Szabó Ottó otthonában rosszul lett, rohammentő szállította a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházba. Később szívműtéten esett át a remek sportember.

23. Tizenötödik magyar bajnoki címét szerezte meg a Sopron Basket női kosárlabdacsapata, miután a döntő 3. mérkőzésén hazai pályán 74–52-re legyőzte a Szekszárd együttesét.

24. Remekül sikerült a Győri Úszó SE számára a Debrecenben rendezett országos bajnokság, hiszen az összesített pontversenyben a klub legjobb vidékiként a második helyen végzett.

27. Először lett kupagyőztes és sporttörténelmi sikert aratott az ETO FC Győr női labdarúgócsapata. A zöld-fehérek a budapesti döntőben a Haladás-Viktória együttesét győzték le 1–0-ra.

30. A Győri AC versenyzője, Ungvári Attila bronzérmet nyert a 81 kg-os kategóriában a szófiai cselgáncs Európa-bajnokságon. A győri Széchenyi ESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd +100 kg-ban az ötödik helyen zárt.

Május

4. Az Abda-VVFK Bau labdarúgócsapata fennállása során először nyerte meg a Keglovich László Megyei Kupát, miután a döntőben 1–0-ra legyőzte a Rábaszentandrást.

Abdai öröm a kupagyőzelem után.

8. Háromnapos igazi kerékpárosünnepet tartottak Magyarországon azzal, hogy az olasz körverseny, a Giro d’Italia Nagy Rajtja, a Grande Partenza hazánkban volt.

9. A soproni Babos Tímea nyerte meg párosban a floridai Bonita Springsben rendezett 100 ezer dollár (36 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornát.

11. A Ferencváros labdarúgócsapata nyerte a MOL Magyar Kupa 2021/2022-es kiírását, mivel 3–0-ra legyőzte a Paksot a döntőben.

15. Bajnok lett és feljutott az NB II-be a Credobus-Mosonmagyaróvár labdarúgócsapata.

15. Nagyszerű szezont produkált az Extraligában az MTE 1904-Hoffer asztalitenisz-csapata, amely történelmi sikerként a hetedik helyen végzett.

Bajnoki címet ünnepelhetett a Credobus Mosonmagyaróvár

20. Visszahódította a ma­­gyar bajnoki címet az Audi-ETO női kézilabdacsapata. A zöld-fehérek a Debrecenben aratott 28–25-ös győzelmükkel biztosították be az elsőségüket.

20. Rekordnevezés mellett megkezdődött Győrben a háromnapos Kadler Gusztáv kajak-kenu maraton magyar bajnokság. A győri Graboplast VSE versenyzői közül Czéllai-Vörös Zsófia aranyérmet, Boros Adrián pedig bronzérmet szerzett.

22. Mindhárom páros szám címvédést hozott a Győrben rendezett kajak-kenu maraton magyar bajnokságon. A kajakosoknál a tavaly még másik versenyzőtárssal első Őry Zsombor ezúttal a győri Graboplast VSE versenyzőjével, Boros Adriánnal diadalmaskodott, a nőknél pedig ismét a hazai klubot képviselő, hosszú évek óta egy egységet alkotó Csay Renáta, Czéllai-Vörös Zsófia duó ért be először a célba.

23. Óriási sikert ért el az UNI Győr-SZESE női kosárlabdacsapata, ugyanis megnyerte az egyetemi bajnokságot.

24. Az olaszországi Varesében rendezték meg az ifjúsági evezős Európa-bajnokságot, melyen magyar érem is született: a kormányos négyes bronzérmes lett. A csapatból négyen is a Győri AC versenyzői voltak. A Shah Amir, Boros Áron, Gasztonyi Péter és Tóth Dániel kormányos alkotta egység – kiegészülve Szigeti Ferenccel – rendkívül szoros versenyben fél másodperccel maradt le az ezüstről.

26. A Magyar Sportlövők Szövetségének legutóbbi küldöttgyűlésén Igaly Diána-életműdíjat kapott Sike József, a Győri Lövész Klub egyéniben háromszoros világ- és hétszeres Európa-bajnok futócéllövője.

27. Az észtországi Elvában rendezett teke-világbajnokságon vegyes párosban (tandem mix) második lett a Sass Edit (Ipartechnika Győr), Móricz Zoltán kettős.

28. A Real Madrid labdarúgócsapata nyerte a Bajnokok Ligája döntőjét. A spanyol együttes a Liverpool együttesét győzte le Vinícius góljával.

29. Ezüstérmes lett a Magyar Kupában az Audi-ETO női kézilabdacsapata. Az FTC 26–22-re győzte le a győri lányokat.

29. Szegeden rendezték meg a felnőtt- és U23-as korosztály számára az első kajak-kenu válogatót. A győri Graboplast VSE kajakosainak és kenusainak idei premierje jól sikerült, hiszen Kopasz Bálint, Takács Kincső és Kiss Balázs is győzött.

31. Második helyen végzett a női labdarúgó-bajnokságban az ETO FC Győr csapata.

Június

1. Ifj. Mihalecz István lett az ETO FC új sportigazgatója. Hannich Péter távozott a posztjáról.2. Korosztályában Európa legjobbja lett a győri vívó, Hoffmann Ibolya, aki megnyerte a veterán európai körversenyt.

4. A magyar férfi labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában 1–0-ra nyert a Puskás Arénában az Európa-bajnoki ezüstérmes angolok ellen, akiket hatvan év után sikerült újra legyőzni. Az egyetlen gólt Szoboszlai Dominik szerezte büntetőből a 66. percben.

4. A 2021-ben szerzett bronz­érem után 2022-ben ezüstérmes lett az Audi-ETO női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában, miután a nagydöntőben két góllal kikapott a Vipers együttesétől.

6. Cziczás László lett az UNI Győr női kosárlabdacsapatának új edzője.

7. Marco Rossi, a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya büszke volt a csapatra, annak ellenére, hogy 2–1-re kikapott az Euópa-bajnok olaszok vendégeként a Nemzetek Ligája második fordulójában.

9. Soproni kardozó lett korosztályában Európa legjobbja a veterán európai körverseny eredményei alapján. Dr. Gasztonyi Károly a Hamburgban rendezett csapat Európa-bajnokságon vehette át a díjat, és ha már ott volt, ezüstérmes lett a kontinenstornán.

11. Nemzetek Ligája labdarúgó-mérkőzésen: Magyarország–Németország 1–1.

12. Alighanem sosem felejti el a Rosta család a június 11–12-i hétvégét, hiszen előbb a gyermek, ifjabb Rosta Miklós játékosként a Szegeddel megnyerte a magyar kézilabda-bajnokságot, majd másnap az édesapa, a játékosként sokszoros válogatott Rosta Miklós edzőként az ETO-UNI Győr ifjúsági csapatát vezette az aranyéremig.

14. Szenzációs, fantasztikus, emlékezetes mérkőzésen győzött 4–0-ra Anglia otthonában a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-találkozón.

17. Megkezdődött Magyarországon a 19. vizes világbajnokság.

20. Aranyérmet nyert a Szi­lágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardcsapat az antalyai vívó Európa-bajnokságon.

21. Milák Kristóf 200 méter pillangón saját világcsúcsát megjavítva lett aranyérmes a hazai rendezésű vizes világbajnokságon a budapesti Duna Arénában.

22. Klausz Lászlót, az ETO FC Győr labdarúgócsapatának vezetőedzőjét felmentették a munkavégzés alól.

24. Milák Kristóf szenzációs teljesítménnyel 100 méter pillangón nagy előnnyel szerzett aranyérmet a hazai rendezésű vizes világbajnokságon.

26. Sass Edit, az Ipartechnika Győr SE tekézője az Észt­országban rendezett egyéni világbajnokságon ezüstérmes lett.

Sass Edit remek évet teljesített.

26. Nyílt vízi úszásban a 6 km-es csapatversenyben a magyar válogatott ezüstérmet nyert a Lupa-tavon rendezett világbajnokság nyitónapján. A Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású váltó 1:04.43,00 órás eredménnyel végzett a második helyen a németek mögött, az olaszokat célfotóval megelőzve.

26. Hatalmas iramú, látványos küzdelemben és fantasztikus hangulatban győzte le szlovén riválisát és szerzett K–1-es világbajnoki címet Farkas László „Nutu” a telt házas mosonmagyaróvári küzdőgálán.

27. A Colorado Avalanche­ jégkorongcsapata nyerte a Stanley-kupát, miután az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) döntőjének hatodik mérkőzésén 2–1-re győzött a Tampa Bay Lightning otthonában.

28. Újabb Európa-bajnoki címet szerzett a győri testépítő, Czeglédi Diána, aki ezúttal figure kategóriában állhatott a dobogó legmagasabb fokára.



A Sopron Basket női kosárlabdacsapata története első Euroliga-győzelmét ünnepelhette.

Fotó: tóth zsombor

Sass Edit remekelt a magyar válogatottban és a klubcsapatában, a győri Ipartechnika SE-ben is.

Fotó: facebook

Az Abda nyerte meg idén a Keglovich Lászlóról elnevezett megyei kupát.

Fotó: huszár Gábor