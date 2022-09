Tartalékos soproniak

A soproniak több új, meghatározóként várt játékosuk nélkül lépnek pályára, hiszen az amerikai-magyar irányító, Vandersloot Courtney, az ausztrál center, Ezi Magbegor, a szerb középjátékos, Dragana Sztankovics, valamint a sérült Határ Bernadett sem áll Gáspár Dávid vezetőedző rendelkezésére.

"Ahogyan szerintem mindenki, így mi is várjuk már a kezdést. A versengéshez szokott sportolóknak, edzőknek azért elég monoton a felkészülés, és az edzőmeccsek időszaka, úgyhogy azt mondhatom, annak ellenére, hogy több játékosunk nincs még velünk, mi is várjuk, hogy feldobják a labdát a bajnokságban" – kezdte Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője, aki szerint azért lesz hatása a csapat játékára annak, hogy még néhány játékos hiányzik.

"Az egyik az, hogy nem tud mindenki a saját posztján játszani, többen is kénytelenek más pozícióban szerepelni, ott, ahol nem a legjobban érzik magukat. A négyes poszton játszó játékosainknak gyakran kell majd centerezniük, így Jelena Brooksnak vagy Varga Alíznak, hiszen elsősorban a palánk alatti egységünkből hiányoznak a rotációnkból játékosok. Klasszikus, tapasztalt irányítónk is csak egy van, Fegyverneky Zsófi, neki Böröndy Vivien vagy a fiatal Völgyi Lili segít be. A másik hatás az, hogy ebben az időszakban néhány játékosunkra jóval nagyobb teher hárul, mint remélem, majd szezon közben, amikor már mindenki itt lesz. Ezt a helyzetet már a szezon előtt tudtuk, így készültünk, jó hozzáállással dolgozott a társaság" – folytatta a szakember, aki természetesen győzelemre készül.

"Ilyenkor, a szezon elején nem egyszerű dolog megítélni az erőviszonyokat. Eleve vannak csapatok, amelyek elég kevés információt osztanak meg magukról, felkészülésükről. A PINKK sem nagyon ontotta a híreket magáról. Azt tudjuk, milyen változások voltak a csapatnál, ismerjük a keretüket, de bevallom, annak kapcsán, hogy csapatként, taktikailag mit szeretnének játszani, abban a tekintetben bizony sötétben tapogatózunk. Ez az időszak ilyen, az első hetekben így kell megpróbálni megoldani a feladatokat" – mondta végezetül Gáspár Dávid.

Még nincsen kész a csapat

A Cegléd ellen nyomasztó a győri csapat fölénye, az eddig 40 mérkőzésből 32-szer ők örülhettünk a két pontnak, ellenfelük 8-szor győzött. A legnagyobb győri siker 85(!) pontos (2009/10: Cegléd–SEAT Lami-Véd Győr 33–118). A legnagyobb különbségű vereségét pedig a 2017/18-as szezonban Győrben szenvedték el a zöld-fehérek, a ceglédiek 83–69-re verték Győrben az akkor CMB Cargo-UNI Győr néven futó csapatot. Érdekesség, hogy akkor a Cegléd vezetőedzőjét úgy hívták: Cziczás László…

A szakember most a győri kispadon ül majd – pontosabban többnyire a kispad előtt áll majd –, az irányításával sokat dolgozott a csapat a felkészülés során. Az edzőmeccseink eredményei: UNI Győr–Csata 85–76, UNI Győr–Sopron Basket 87–88, Sopron Basket–UNI Győr 54–80, Szekszárd–UNI Győr 66–82, DVTK–UNI Győr 78–79, UNI Győr–USK Praha 71–83.

„Nem végeztünk még el minden feladatot. Centerünk, Batrice Mompremier kicsit később csatlakozott hozzánk, így ugyanazzal a problémával küzdünk mi is, mint a többi csapat, hogy nem teljes kerettel dolgoztuk végig a felkészülést. Aránylag mégis a szerencsésebbek közé tartozunk, mert hozzánk már nem érkezik új játékos. Szeretnénk egy jó rajtot elkapni, ami nem lesz egyszerű, mert a Cegléd ellen mindig nehéz játszani. Ők is szeretnének a szezon elején meglepetést okozni, de megfelelő koncentrációval meglehet az első siker, mely jó alapot adhat a még ránk váró feladatokra, mellyel a játékunkban szeretnénk meghonosítani az elképzeléseinket. Elsősorban a védekezés terén kell még rengeteget dolgoznunk” – mondta a vezetőedző, aki a ceglédi múlttal kapcsolatosan így fogalmazott: „Nemcsak nekem, hanem egyik segítőmnek, Földi Attilának is pikáns lesz ez a találkozó, hiszen mindketten Cegléden kezdtük edzői pályafutásunkat, onnan indultunk a nagy utunkra, és lettünk felnőttcsapat edzői. Furcsa lesz egy kicsit, de azért ez a Cegléd nem az, amelyikkel annak idején dolgoztam. Most az a feladatom és célom, hogy a győri csapatot vezessem győzelemre, bárki is az ellenfél.”