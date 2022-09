Alig kezdődött el az őszi szezon, máris tettlegességig fajult egy futballmeccs a megyében. Szeptember elején Csikvándon vendégszerepelt a Tényő, s már maga a meccs sem telt el összetűzés nélkül, ám ami a lefújást követően történt, azt sokáig emlegetni fogják a meccsre kilátogató drukkerek.

Egy, a nyilvánosságot nem vállaló szurkoló mesélt nekünk a megyei III. osztályú, szó szerint összecsapássá fajuló kilencven percről:

„Már a meccs huszadik percében volt egy balhé, amikor egy szabálytalanságot követően nyolc vendég- és négy hazai játékos ugrott egymásnak a bíró háta mögött. Volt egy kis ütésváltás, s a pályára rohant a hazai edző is. Pár perc múlva valamelyest lecsillapodtak a játékosok, folytatni lehetett a meccset, de a verekedés rányomta a bélyegét a hangulatra. Végig feszült volt a meccs, sokszor szidták a játékvezetőt.”

Aki aztán egy tizenegyest fújt be a vendégcsapatnak.

„Meg lehetett adni a büntetőt, amivel aztán megnyerték a meccset a vendégek, de ez csak olaj volt a tűzre. A lefújás után a hazai edző azonnal a pályára futott, s hiába próbálták meg a rendezők s még saját társai is megakadályozni ebben, rárontott a bírókra. Az egyik kezével az asszisztenst ragadta nyakon, s közben nyolcszor rúgott a játékvezető felé, akit, ha jól láttam, háromszor el is talált. Szerencsére aztán sikerült megfékezni, de még akkor is kiabált, fenyegette a játékvezetőket.”

A szemtanú szerint később, az öltözőknél le is köpte a játékvezetőt. Kihívták a rendőrséget.

Úgy tudjuk, a botrányért felelős tréner, Csöngető Miklós – aki elismert futballista volt a megyében, játszott többek között az akkor NB III-ban szereplő DAC-ban és Ménfőcsanakon is – korábbi eltiltása miatt edzőként nem is vehetett volna részt a találkozón.

„Nézőként álltam az oldalvonalon – szögezte le érdeklődésünkre Csöngető Miklós, akit természetesen megkerestünk az esettel kapcsolatban. – Egy korábbi meccsen kaptam még piros lapot, pedig csupán normálisan tettem egy megjegyzést. Ami a Tényő elleni bajnoki végét illeti, hadd kezdjem azzal, szégyellem magam, s nagyon sajnálom, ami történt. Ha tudnám, visszacsinálnám az egészet, mert igazából én nem ilyen vagyok. Egyszerűen elszakadt nálam a cérna, ezért szaladtam a pályára. Tudom, ez sem mentség arra, amit tettem, de a folyamatos rossz ítéletek, s néhány rutintalan játékvezető hozzáállása néha teljesen kiborít. Korábban semmi bajom nem volt a bírókkal, megtaláltam mindenkivel a közös hangot, de mára nagyon felhígult ez a szakma. De nem akarok mentségeket keresni, vállalom, amit tettem, amiért elnézést kérek.”

Bár az ügyben született határozat, még nem került nyilvánosságra – úgy tudjuk, az edzőt végleg eltiltották minden sporttevékenységtől.