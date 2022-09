Kerkez Milos berobbant a magyar válogatottba a Németország elleni mérkőzésen, és utána pályára lépett az olaszok ellen 2–0-ra elveszített összecsapáson is. A 18 éves bal oldali szélső védő immár kétszeres válogatottnak mondhatja magát.Győrött büszkék rá, hogy Kerkez Milos az ETO neveltje. Soós Imre, a klub korábbi ügyvezetője örömmel idézte fel az újdonsült válogatottal kapcsolatos emlékeit, amelyek megvilágítják a fiatal futballista útját is.

„Kaposi Dániel játékosügynök – aki egyben a Rapid Wien megfigyelője is volt – keresett meg annak idején, hogy Milost magatartásbeli problémák miatt eltanácsolták a Rapidtól, és szeretné az ETO-ba hozni, megnéznénk-e a játékost. Tizenöt éves volt, és már az első labdaérintések után kiderült, hogy zseni a gyerek. A FIFA szabályai szerint azonban tizenhat év alatti játékos számára csak akkor engedélyezett az országváltás, ha a szülei is életvitelszerűen költöznek. De volt olyan megoldás, ha a lakóhelytől számítva ötven kilométeren belül igazol át a fiatal, akkor azt megteheti. Mivel ez Ausztriában nem volt megoldható, ezért a család hazaköltözött Szabadkára, és a hódmezővásárhelyi klub együttműködésével Magyarországra igazolhatott. Utána már nem volt akadálya az országon belüli klubváltásnak. Milos anyukájával együtt Győrbe költözött.”

A magatartásával itt is sok gond volt az iskolában, a kollégiumban és kezdetben a pályán is, de a tanárok, a nevelők, az edzők segítségével ezek nagy részét levetkőzte. Feltétlen győzni akarásával pedig mindig kitűnt a társai közül.

„2020 nyarán felvittük az első csapat keretéhez – folytatja Soós Imre. – A bizonyítási vágytól fűtve edzésen például páros lábbal csúszkált be a többieknek, akik ezt nehezen tűrték. Az idősebb játékosok, mint Andrics, Priskin vagy Lipták vették a szárnyaik alá, nehogy baj történjen vele.”

Kerkez 2020. augusztus 23-án a Dorog ellen mutatkozott be az NB II-ben az ETO színeiben.

Szoros emberfogás: Kerkez Milos itt még az ETO színeiben egy Nyíregyháza elleni NB II-es mérkőzésen.

Fotó: Kisalföld

„Megbeszéltük a tulajdonos úrral, majd az edzőkkel, hogy nyugodtan építsék be Kerkezt a csapatba, nem vesszük a fejüket, ha elmegy rajta egy-két pont, mert rövid távon is megéri játszatni. Persze volt, hogy valóban hibázott, a Szentlőrinc ellen például fél óra után kiállították. Gyorsan felvette a felnőttfutball, az NB II ritmusát. Ami utána történt vele, az szinte meseszerű.”

A magyar utánpótlás-válogatottban figyelt fel a teljesítményére Paolo Maldini, az AC Milan sportigazgatója. A világhírű olasz klub repülőt küldött Kerkezért, és 2021. február 1-jén szerződtette – a Kisalföld úgy tudja, 1 millió euróhoz közeli összegért.

Paolo Maldini, az AC Milan sportigazgatója mellett írta alá a szerződését a világhírű olasz klubhoz.



„Az biztos, hogy az ETO utóbbi nyolc évének legértékesebb transzfere volt, ami üzleti titkot képez, ezért nem mondhatom meg a pontos számokat – említi Soós Imre. – Azzal, hogy Kerkezt a Milan végleg eladta a holland AZ Alkmaarnak, a szerződés szerint még kapott pénzt az ETO is, de az nem túl jelentős összeg. A győri klub akkor járt volna jobban, ha Kerkez a Milanban marad, mert a hollandiai átigazolással megszűntek az ETO-nak járó bónuszok. Pedig ott is sok-sok euróról beszélhetnénk. Az MLSZ produktivitási számítása szerint viszont azzal, hogy Kerkez magyar válogatott lett, és kiemelt bajnokságban szerepel hétről hétre, további bónusz illeti az ETO-t. Milos távozása óta is kapcsolatban vagyok egyébként a családdal, illetve a játékossal is, aki mindig nagyon korrekten nyilatkozik az ETO-ban töltött évekről. Ennek szívből örülök.”