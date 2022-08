A Formula Student világszerte nagy népszerűségnek örvendő oktatási célú versenysorozat, amelyben a csapatok a maguk által megépített versenyautókkal vesznek részt. A hallgatók ezáltal a gyakorlatban csiszolhatják a tanultakat, éles helyzetben fejleszthetik mérnöki tudásukat. A Széchenyi István Egyetem hallgatóiból két csapat, a járművet fejlesztő Arrabona Racing Team és a sorozathoz optimalizált motort szállító SZEngine is évek óta résztvevője a versenyeknek. Mindkét együttes küldetése a részt vevő hallgatók gyakorlatorientált képzésének biztosítása, akik az itt megszerzett tudással felvértezve hatalmas előnyre tehetnek szert a munka világában.

Július utolsó hetében a sorozat egyik legrangosabb eseményére került sor, hiszen a Formula–1-ből is ismert spielbergi pályán a Formula Student Austria versenyre bivalyerős nemzetközi mezőny gyűlt össze. Az egyhetes megmérettetés kitűnően kezdődött a győrieknek, hiszen már a gépátvételt is elsőként teljesítették. Ezt követték előbb a statikus, majd a hét második felében a dinamikus versenyszámok. A győri csapat több kategóriában dobogós helyen végzett, hiszen a hosszú távon is nagy megbízhatóságot igénylő endurance számban második, a motor üzemanyag-fogyasztásának hatékonyságát vizsgáló efficiency számban pedig első pozíciót értek el – ami végül a hatalmas sikernek számító összetettbeli második helyet eredményezte.

A csapat a nagyszerű eredmény után sem lazít, a magyar versenyig hátralévő szűk egy hétben tovább folytatják az autó tesztelését és felkészítését. (Fotó: ART)

„Idén célul tűztük ki, hogy szeretnénk az első háromban végezni, ezt már rögtön az első versenyünkön elértük. Hihetetlenül boldogok vagyunk” – nyilatkozta portálunknak Kapocsi Máté, az Arrabona Racing Team csapatvezetője, aki a siker kulcsaként a bevált fejlesztéseken túl a sok tesztelést és az összeszokott, professzionálissá váló csapatot nevezte meg.

„Tavaly létrehoztunk egy alapjaitól újragondolt versenyautót, amellyel technológiai színvonalban felzárkóztunk az élmezőnyhöz, elsősorban az önhordó monocoque karosszériának köszönhetően. Az idei szezonban ezt a konstrukciót tökéletesítettük számos fejlesztéssel, optimalizációval. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy minél jobban ismerjük a saját autónkat, ezért rengeteg tesztet hajtottunk végre, hogy minden körülmény között megtapasztaljuk a jármű viselkedését. Emellett kialakult egy, az autó felkészítésével, paraméterezésével foglalkozó kemény mag, amely hatékonyan tudott együtt dolgozni. Végül ne feledkezzünk meg az erőforrásról sem, hiszen a SZEngine rendkívül megbízható és hatékony erőforrást biztosított számunkra, amely nélkül nem tudtuk volna teljesíteni a feladatokat” – értékelt a csapatvezető.

A Formula Student Austria versenyen elért összetett második hely az Arrabona Racing Team történetének legjobb eredménye (felülmúlva a 2019-es Formula Student East-sikert is), amellyel számos, a Formula Student nemzetközi élmezőnyéhez tartozó csapatot is sikerült maguk mögé utasítaniuk, többek között a német esslingeni Rennstall vagy a valenciai UPV Team gárdáját. Külön kiemelendő, hogy a csapat a jármű mérnöki tervezése kapcsán (Engineering Design Event) bejutott a döntőbe, a négy legjobb közé. A SZEngine számára is jelentős visszaigazolást hozott munkájukról az elmúlt hét, hiszen bebizonyosodott, hogy új, saját fejlesztésű motorjuk nem pusztán képes felvenni a versenyt a licenszelt gyári motorokkal, hanem hatékonyságban felül is tudja múlni azokat, azaz jelentős teljesítmény mellett kevés üzemanyagot fogyaszt.

Az Arrabona Racing Team és a SZEngine motorfejlesztő csapat a Formula Student Austria versenyen. (Fotó: ART)

Forrás: Toth Imre

„Gratulálok a csapatnak a kiemelkedő nemzetközi eredményhez, amivel egyetemünk hírnevét is öregbítették. Büszkék vagyunk a sikerért dolgozó hallgatóinkra, az őket felkészítő oktatókra és mentorokra, valamint köszönjük a szponzorok, kiemelten az Audi Hungaria Zrt. támogatását. Az elért eredmény arról tanúskodik, hogy a Széchenyi István Egyetem felkészült, nemzetközi szinten is versenyképes tudással rendelkező mérnököket képez, ebben erősít meg minket a hallgatói csapataink folyamatosan kiemelkedő teljesítménye. Jó példa erre a SZEnergy Team világcsúcsa Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén, második helye az önvezető autók franciaországi megmérettetésén, illetve az Arrabona Racing Team és a SZEngine mostani szereplése is” – fogalmazott az eredménnyel kapcsolatban dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.



Az intézmény járműfejlesztő csapatai az osztrák siker után sem dőlnek hátra, ugyanis vár rájuk a következő kihívás, a Formula Student East, amelyet hazai pályán, a Hungaroringen rendeznek augusztus 8-tól. Rögtön ezután utaznak tovább Németországba, hogy a világ legrangosabb versenyén, a Formula Student Germany mezőnyében is próbára tegyék járművük képességeit.