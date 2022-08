Motherson-Mosonmagyaróvár - Molde HK 37 - 28 (19 - 18)

Felkészülési mérkőzés - Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 400 néző

2022 augusztus 26. péntek 15.00 óra

Vezette: Bátori Bence - Szécsi Lantos Boldizsár

Mosonmagyaróvár: Mistina - Mihály 2, Albek 5, Tóth N. 2, Pásztor 1, Tóth E. 6 (2), Stranigg Zs. 1.

Csere: Szemerey (kapus), Lancz 5 (1), Ivancok 3, Bardi 4, Kovács P. 3, Hajtai 2, Sztankovics 1. Faragó 1, Csire 1.

Edző: Gyurka János

Molde: Stangvik - Strand, Skinnehaugen, S. Obaidli, Deila, M. Obaidli (1), Öyerhamn.

Csere: Alver, Nypan, Marsenic, Fossheim, Vatne, Neros, Stensrud, Sanner.

Edző: Tor Odvar Moen

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1

Az néhány perc alatt kiderült, hogy a norvég csapat komoly játékerőt képvisel, fegyelmezett, gyors kézilabdát játszik. Az első négy perc hozott is hat gólt, de mivel két találattal a vendégek vezettek, Gyurka János egy időkéréssel próbált segíteni a játékosoknak.

Kicsit idegesen kezdett ugyanis az Motherson-Mosonmagyaróvár, ami a leginkább a gólhelyzetek kihasználásában mutatkozott meg. Ezért egyenlíteni, valamivel később, a tizedik percben sikerült, amikor 6 - 6-os állást mutatott az eredményjelző. Ezt követően azonban Tóth gólok következtek, előbb büntetőből Eszter, majd átlövés góllal Nikolett volt eredményes.

Az MKC tartani is tudta a kétgólos előnyét az első negyedóra végéig, amikor Moen mester kért időt. Ebben az időszakban a felállt védelmek ellen támadtak a csapatok és ebben a mosonmagyaróvári együttes hatékonyabbnak bizonyult.

A cserék, a felkészülési találkozóra jellemző változtatások nem törték meg a játék lendületét, viszont egyenlítéshez segítették a norvégokat. A felkészülés során több igazán jó tesztmérkőzést játszott a Motherson-Mosonmagyaróvár, de a tempót illetően ez a találkozó volt a legerősebb. Nagy küzdelmet hozott a félidő hajrája is, de elsősorban Bardi Fruzsina triplájának köszönhetően az MKC egy gólos előnnyel zárta ezt a szoros, magas színvonalú félidőt.

A vendégek az alap csapatot küldték pályára szünet után, amelyben középen az Obaidli testvérek és a kiváló fizikai adottságokkal rendelkező Deila nemzetközi szinten kézilabdáztak. Kapust sem cseréltek és a két nagyon gyors szélsőt is folyamatosan foglalkoztatták.

Gyurka János viszont a szélső pozíciókban cserélt és középen is folyamatosan forgatta a belső kézilabdázókat. Nagyon jókor jöttek tehát Szemerey Zsófi kapusbravúrjai és öt játékperc után Ivancok találata, amely az első volt ebben a játékrészben.

Ismét két gólra növelte az előnyét az MKC, amely mellet az is elismerése méltó, hogy tíz perc alatt, egy gólon tartottak egy Európa-liga csoportkörös ellenfelet. Dicsérni kell tehát a mosonmagyaróvári csapat védekezését, amelyet ekkor vélhetően Moen vezetőedző is kiemelt, mert egy időkérés erejéig összehívta a csapatát a negyvenharmadik percben. Tamadásban pedig most Lancz Barbora volt a gólfelelős, így szépen módszeresen négyre nőtt a különbség a két gárda között.

A norvégok viszont a legapróbb hibákat is azonnal villámgyors lerohanás gólokkal büntették, különösen a balszélső Rikke Larsen Öyerhamn sebességét kihasználva. A találkozó utolsó bő tíz perce előtt így most Gyurka János kért időt, hogy a döntő szakasz előtt megbeszéljen lányokkal néhány dolgot lányokkal. Ez pedig remekül sikerült, mert pillanatok alatt elhúzott öttel az MKC, amelyben ekkor Kovács Patrícia remekelt. Nagyon jó leírni, hogy mindig volt tehát valaki a mosonmagyaróvári csapatban, aki vállalta és meg is oldotta a vezér szerepet.

Itt most megtorpant viszont a norvég csapat, percekig gólképtelen maradt, amiért elég idegesen ugrott fel a kispadról időt kérni Tor Odvar Moen. Szemerey Zsófi szinte megbabonázta a fiatal norvég tehetségeket, így tekintélyessé vált az előny, hiszen 33 - 25 volt az állás.

Magamat ismétlem tehát, amikor leírom, hogy izgalmak nélkül hozta le az utolsó perceket az MKC, ami azonban egy nemzetközi találkozón komoly dicséret. Ahogy természetesen az, hogy az utolsó felkészülési találkozóján is győzni tudott, egy igaz nem Ferencváros vagy Debrecen szintű gárda, de egy nagyon modern kézilabdát játszó, tehetséges norvég együttes ellen.

Gyurka János: - Nagyon hasznosak voltak nekünk ezek a nyári felkészülési találkozók, amelyek közül ez a nemzetközi találkozó is sok tanulsággal szolgált. Kicsit álmosan kezdtünk, de utána hamar felvettük a norvégok tempóját és, ahogy mondani szokták, a második félidőben már egy „jó kűrt” futottunk. Mutatja ezt a kapott góljaink száma, ami a védekezésünket, a kapusteljesítményünket dicséri. Sokat kell még gyakorolnunk, sokat is fogunk, és ebben ezek a pozitív visszajelzések sokat segítenek.