Credobus Mosonmagyaróvár – Inter Bratislava 5-0 (3-0)

Mosonmagyaróvár, 100 néző.

Mosonmagyaróvár: Slakta – Czingráber, Papp Sz., Szabó R., Horváth K., Gáncs, D’Urso, Simita, Sajbán M., Szalka, Monori. Csere: Molnár M. (kapus), Debreceni, Deák, Nagy K., Dezamits, Borsodi, Sipos, Letenyei, Tóth L., Végh B., Nagy Z. Vezetőedző: Varga László.

Inter Bratislava: Danihel – Murcko, Branicky, Pancik, Zbudila, Micka, Podzamnsky, Angelovic, Hedera, Shaky, Cernak. Csere: Kollat (kapus), Kliment, Turcany, Cumakov, Nemec, Chrupka, Dolan, Trnka, Duduc. Vezetőedző: Ladislav Hudec.

Gsz.: Monori (2), Sajbán M., Horváth K., Nagy Z.

Varga László: - Örülök, hogy sok gólt szereztünk, és annak is, hogy megvolt a vállalkozószellem a játékosokban, igaz, egy-két szituációt túlbonyolítottunk. Ettől függetlenül a bajnokságban is szükség lesz arra, hogy bátrak legyünk és kezdeményezzünk, én is ezt várom a srácoktól. Úgy érzem, hogy hétről hétre fejlődik a csapat.