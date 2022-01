Sport 6 órája

NB III foci - Győzött a Mosonmagyaróvár a Gyirmót II ellen

A Credobus Mosonmagyaróvár szerdán a szintén az NB III Nyugati csoportjában szereplő Gyirmót FC Győr második együttesét fogadta. A felkészülési mérkőzés első félidejének hajrájában, gyors egymásutánban Szalka Dominik és Illés Dávid is betalált a vendégek kapujába, úgy, hogy mindketten egy-egy gólpasszt is kiosztottak egymásnak. A 3-0-ás végeredmény egy szép akció végén Popov Patrik állította be, akit Boros Gábor hozott kihagyhatatlan helyzetbe. Varga László együttese szombaton a Komárom együttesét fogadja. A találkozó 11 órakor kezdődik.

Credobus Mosonmagyaróvár – Gyirmót FC Győr II 3-0 (2-0) Felkészülési mérkőzés, Mosonmagyaróvár V.: Takács Á. Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Czingráber, Végh B., Deák, Horváth K., D’Urso, Tóth L., Szegő, Illés, Nagy Z., Szalka. Vezetőedző: Varga László Csereként pályára lépett: Reicher (kapus), Tóth M., Boros G., Bohner, Bokor, Popov. Gyirmót II: Kecskés – Kiss B., Béli, Széles, Tarsoly, Nagy K., Jakab, Somogyi-Bakos, Ominger, Bagó, Mayer M. Edző: Polyák Gábor Csereként pályára lépett: Dán, Babayigit, Németh B., Bessenyei, Görcs, Donján Gólszerzők: Szalka, Illés, Popov Varga László: - Látszott a srácokon a fáradtság, de a felkészülés ezen szakaszában ez teljesen normális. Igyekszünk minél jobb állapotba kerülni a tavaszi folytatásra. Tanulunk a hibáinkból és próbáljuk az erősségeinket még tovább csiszolni.

