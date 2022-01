A rutinos szakember újdonságról egyelőre nem tudott beszámolni, annyit azonban megjegyzett, annyira rövid volt a szünet, hogy az nem is tekinthető annak. Ami biztos, ő és csapata a legjobb tudása szerint vág majd neki a tavaszi szezonnak, s bár a bennmaradást illetően a kilátásaik nem a legjobbak, mindent megtesznek, hogy jövőre is NB I-es legyen a Gyirmót.

Ugyanebben bizakodik Ta- mási Zsolt szakmai igazgató is, akire ilyenkor, szezonkezdet előtt még nagyobb feladat hárul.

„Orvosi vizsgálatokkal, terheléses felméréssel és persze edzéssel kezdtük meg a felkészülést. Végig Gyirmóton készülünk, s négy edzőmérkőzés szerepel a programban. Nyilván a keretet szeretnénk megerősíteni, mi is látjuk, hogy szükség lenne erre. Kiszemeltjeink már vannak, megegyezés még nincs, így semmi konkrétat nem tudok ezzel kapcsolatban mondani” – fogalmazott Tamási Zsolt, aki annyit azért elárult, külföldi erősítésekben gondolkodnak, mivel ebben az időszakban nagyon nehéz magyar játékost igazolni.

A szakmai igazgatótól a távozók felől is érdeklődtünk.

„Valószínű, több játékostól is elköszönünk, van, akitől csak ideiglenesen, vagyis kölcsönbe adjuk. Egy távozó már szinte biztos, úgy fest, Csonka András visszatér korábbi klubjához, a Ferencvároshoz.”

A szakmai igazgató beszélt a folytatásról is.

„Hasonló lesz számunkra a bajnokság, mint az NB I-ben legutóbb. Azon vagyunk, hogy egy jó felkészülés és a csapat minőségi megerősítése után tavasszal ki tudjuk harcolni a bennmaradást. Ez a célunk.”

Ezt erősítette meg a sereghajtó csapat kapitánya, Nagy Patrik is.

„Ennél rosszabb pozícióban már nem is lehetnénk, így nyugodtan várhatjuk a folytatást. Komolyra fordítva a szót, lehet okunk a bizakodásra is, hiszen a játékunk nem volt rossz, a meccsek többségén teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk, csupán az eredményességben lehet hiányérzetünk. Mindig valami apróság döntött, sokszor sajnos nem épp a mi javunkra. Minőségi döntések kellenek részünkről a folytatásban, hogy benn tudjunk az élvonalban maradni. S hogy mekkora erre az esély? Viccesen fogalmazva ötven százalék. Vagy sikerül, vagy nem. Nehéz ezt százalékban kifejezni, hiszen nem védekezünk, nem támadunk rosszul, mégis utolsók vagyunk. Ha sikerülne a pályán jobb döntéseket hoznunk, s lenne hozzá még egy kis szerencsénk is, komoly esélyt látnék az élvonalbeli tagságunk meghosszabbítására.”