Győr-Moson-Sopron megye legjobb sportolóinak választását lapunk, a Kisalföld 42. alkalommal írta ki. Minden kategóriában az első 4, a második 2, a harmadik helyezett pedig 1 pontot kapott. Ezek alapján alakult ki a végeredmény.A koronavírus-járvány teljesen átírta a sportéletet az elmúlt években, hiszen az elhalasztott tokiói olimpia mellett a labdarúgó Európa-bajnokságot és több más nagy világversenyt is tavaly pótoltak, a sűrűbb versenynaptár pedig sokaknak kedvezett, hiszen több érmet is bezsebelhettek.

A férfiaknál magabiztosan győzött Kopasz Bálint, a Graboplast VSE kajakosa, aki 2021-ben halmozta az érmeket. A nagyszerű sportoló az olimpiai és Európa-bajnoki válogatóversenyen egyéniben és párosban is ezüstöt szerzett, majd a királyszámban diadalmaskodott az olimpián. Emellett begyűjtött két elsőséget a kontinenstornán, a világbajnokságról egy ezüsttel tért haza, s az országos bajnokságon is bezsebelt két elsőséget az egyéni és páros versenyeken. A képzeletbeli dobogó második helyére Szabó Szebasztián úszó állhatott, aki négy Európa-bajnoki arannyal, két-két Világkupa- ezüsttel és -bronzzal, valamint a prágai olimpiai kvalifikációs versenyen szerzett három arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal zárta az évet. Szabó emellett az országos bajnokságon is tarolt. A harmadik helyre Szabó Bence evezős és Mészáros Krisztofer tornász ért oda. Előbbi könnyűsúlyú kettesben nyert EB-címet, utóbbi Világkupa-bronzérme mellé szuper- csapatbajnoki és országos bajnoki címet, valamint egy ezüstöt és két bronzot szerzett.

A nőknél sem volt kérdéses az első hely sorsa: a tokiói olimpikon, Jakabos Zsuzsanna végzett az élen, aki az Európa-bajnokságon második lett a 4x100-as női gyorsváltó tagjaként, emellett a Világkupáról két arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal tért haza. Jakabos a rö- vidpályás ob-n szintén sikeresen szerepelt: egyéniben és váltóban is négy-négy érmet gyűjtött. A má- sodik és harmadik helyezett Takács Kincsőt és Balla Virágot mindössze egy pont választja el egymástól. A győri kenus páros tagjai több érmet is közösen szereztek, egyesben azonban jobban ment a versenyzés Takácsnak.

Az utánpótlás-férfiak között ismét Sipőcz Richárd cselgáncsozó vitte a prímet, aki zsinórban hatodszor lett első. A SZESE versenyzője a junior Európa-bajnokságon arany-, a világbajnokságon ezüstérmes lett, az U23-as EB-n második, csapatban harmadik helyen végzett, mellé pedig begyűjtött egy aranyat a MEFOB-on is. A második helyen Rumi Gergő kenus végzett, aki harmadik lett az ifjúsági és U23-as kontinenstornán, emellett négy aranyat gyűjtött be az országos bajnokságon. A harmadik Kolozsvári Brúnó a maraton EB-n szerzett egyéni bronzot és kajak párosban aranyat.

Az utánpótlás női versenyzőknél Torma Luca győri vízilabdázó győzött. A GYVSE ob I-es hálóőre az U15-ös Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott kapuját védte, s a torna legjobbjának is megválasztották. A második helyre Farkas Júlia kézilabdázó futott be, aki megnyerte az U17-es Európa-bajnokságot a magyar csapattal, emellett a torna MVP-je lett. A harmadik helyen végző Megyesi Vanda úszó a serdülő ob-n szerzett három érmet, míg váltóban a rövidpályás felnőtt ob-n bronzot.

A csapatok között a magyar bajnok, kupagyőztes és Euroliga-negyedik Sopron Basket végzett az élen.

Felnőtt férfi: 1. Kopasz Bálint, 2. Szabó Szebasztián, 3. Szabó Bence. Felnőtt nő: 1. Jakabos Zsuzsanna, 2. Takács Kincső, 3. Balla Virág. Utánpótlás férfi: 1. Sipőcz Richárd, 2. Rumi Gergő, 3. Gasztonyi Péter. Utánpótlás nő: 1. Torma Luca, 2. Farkas Júlia, 3. Kovács Nikolett. Csapat: 1. Sopron Basket, 2. Audi-ETO, 3. UNI Győr.

Felnőtt férfi: 1. Kopasz Bálint, 2. Szabó Szebasztián 3. Szabó Bence. Felnőtt nő: 1. Jakabos Zsuzsanna, 2. Balla Virág, 3. Takács Kincső. Utánpótlás férfi: 1. Sipőcz Richárd, 2. Rumi Gergő, 3. Kolozsvári Brúnó. Utánpótlás nő: 1. Torma Luca, 2. Farkas Júlia, 3. Farkas Szilvia. Csapat: 1. Sopron Basket, 2. Audi-ETO, 3. UNI Győr.

Felnőtt férfi: 1. Kopasz Bálint, 2. Szabó Szebasztián, 3. Mészáros Krisztofer. Felnőtt nő: 1. Jakabos Zsuzsanna, 2. Balla Virág–Takács Kincső, 3. Csay Renáta. Utánpótlás férfi: 1. Sipőcz Richárd, 2. Kolozsvári Brúnó, 3. Rumi Gergő. Utánpótlás nő: 1. Megyesi Vanda, 2. Fazekas Fanni–Angyal Zsófia–Majsa Klaudia, 3. Alasztics Aliz. Csapat: 1. Sopron Basket, 2. Gyirmót FC Győr, Győri Úszó SE.

Felnőtt férfi: 1. Kopasz Bálint, 2. Szabó Szebasztián, 3. Mészáros Krisztofer. Felnőtt nő: 1. Jakabos Zsuzsanna, 2. Sebestyén Dalma, 3. Takács Kincső. Utánpótlás férfi: 1. Sipőcz Richárd, 2. Rumi Gergő, 3. Kolozsvári Brúnó. Utánpótlás női: 1. Torma Luca, 2. Farkas Júlia, 3. Kovács Nikolett. Csapat: 1. Sopron Basket, 2. Audi-ETO, 3. Gyirmót FC Győr.

Felnőtt férfi: 1. Kopasz Bálint 16 pont, 2. Szabó Sebasztián 8, 3. Szabó Bence és Mészáros Krisztofer 2–2.Felnőtt női: 1. Jakabos Zsuzsanna 16 pont, 2. Takács Kincső 6, 3. Balla Virág 5, 4. Csay Renáta és Sebestyén Dalma 1–1.

Utánpótlás férfi: 1. Sipőcz Richárd 16 pont, 2. Rumi Gergő 7, 3. Kolozsvári Brúnó 4, 4. Gasztonyi Péter 1.

Utánpótlás nő: 1. Torma Luca 12 pont, 2. Farkas Júlia 6, 3. Megyesi Vanda 4, 4. Kovács Nikolett és Fazekas Fanni–Angyal Zsófia–Majsa Klaudia 2–2, 5. Alasztics Aliz és Farkas Szilvia 1–1.

Csapat: 1. Sopron 16 pont, 2. Audi-ETO 6, 3. Gyirmót FC Győr 3, 4. UNI Győr 2, 5. Győri Úszó SE 1.

Az eddigi győztesek

1980: Joós István (kajakozó), Povázsán Katalin (kajakos), Borkai Zsolt (tornász). 1981: Joós István (kajakos), Jakab Erzsébet (atléta), Rogus András (cselgáncsozó). 1982: Póczik József (labdarúgó), Povázsán Katalin (kajakos), Borkai Zsolt (tornász). 1983: Borkai Zsolt (tornász), Pová­zsán Katalin (kajakos), Fidel László (kajakozó). 1984: Borkai Zsolt (tornász), Némethné Kristyán Zsuzsa (tekéző), Bartakovics Andrea (atléta). 1985: Hannich Péter (labdarúgó), Izsák Éva (kerékpározó), Fajkusz Csaba (tornász). 1986: Iváncsik Mihály (kézilabdázó), Povázsán Katalin (kajakos) és Némethné Kristyán Zsuzsa (tekéző), Tulok Andrea (öttusázó). 1987: Kádár Zoltán (kézilabdázó), Tulok Andrea (öttusázó), Pintér P. Henriette (kajakos). 1988: Mráz László (tekéző) és Karácsony Gyula (sportlövő), Kovács Irén (öttusázó), Pintér P. Henriette (kajakos). 1989: Fehér Mihály (fogathajtó), Kovács Irén (öttusázó), Mednyánszky Szilvia (kajakos). 1990: Molnár Csaba (hőlégballonos), Földingné Nagy Judit (atléta) és Kovács Irén (öttusázó), Czigány Kinga (kajakos). 1991: legjobb férfi és női sportolót nem tudtunk választani, végül két hölgyet díjaztunk: Kovács Irén (öttusázó) és Izsák Éva (kerékpározó). 1992: Iváncsik Mihály (kézilabdázó), Kovács Irén (öttusázó), Németh Réka (atléta). 1993: Mitring Gábor (evezős), Balogh Judit (kosárlabdázó), Vári Edit (atléta). 1994: Mitring Gábor (evezős), Madari Csilla (sportlövő), Jáky Zsolt (kajakos). 1995: Bajcsi Lajos (erőemelő), Mátéfi Eszter (kézilabdázó), Vajda Kolos (tájfutó). 1996: Nagy János (ökölvívó), Mátéfi Eszter (kézilabdázó), Piros Gabriella (duatlonista) és Szőcs Balázs (kenus). 1997: Kammerer Zoltán (kajakos), Balogh Judit (kosárlabdázó), Petráhn Barbara (atléta) és Radics Péter (triatlonista). 1998: Szabó István (karatés), Pigniczki Krisztina (kézilabdázó), Bejczi Zsuzsa (cselgáncsozó), ifj. Laczik Zsolt (sportlövő). 1999: Salga István (kajakos), Kulcsár Anita (kézilabdázó), Hubai Tímea (triatlonista), Szeglet Zsolt (atléta), a Graboplast-ETO női kézilabdacsapata. 2000: Kammerer Zoltán (kajakos), Pigniczki Krisztina (kézilabdázó), Lőrincz Imre (atléta), Czérna Rita (triatlonozó), a Graboplast-ETO női kézilabdacsapata. 2001: Kammerer Zoltán (kajakos), Csay Renáta (kajakos), ifj. Laczik Zsolt (sportlövő), Bejczi Zsuzsa (cselgáncsozó), a GYSEV-Ringa női kosárlabdacsapata. 2002: Németh Roland (atléta), Balogh Judit (kosárlabdázó), ifj. Laczik Zsolt (sportlövő), Bejczi Zsuzsa (cselgáncsozó), a Graboplast-ETO női kézilabdacsapata. 2003: ifj. Laczik Zsolt (sportlövő), Csay Renáta (kajakos), Rozsenich Gábor (BMX-es), Ábrahám Réka (kajakos), a Graboplast-ETO női kézilabdacsapata. 2004: Kammerer Zoltán (kajakos), Görbicz Anita (kézilabdázó), Takács Viktor (kenus), Honti Kata (kosárlabdázó), a Graboplast-ETO női kézilabdacsapata. 2005: Kadler Viktor (kajakos), Görbicz Anita (kézilabdázó), Nagy Péter (kenus), Szakály Zsuzsa (triatlonos), a Graboplast-ETO női kézilabdacsapata. 2006: Kammerer Zoltán (kajakos), Görbicz Anita (kézilabdázó), Nagy Péter (kenus), Honti Kata (kosárlabdázó), a Graboplast-ETO női kézilabdacsapata. 2007: Kadler Viktor (kajakos), Görbicz Anita (kézilabdázó), Péter Kristóf (kajakos), Babos Tímea (teniszező), az MKB-Euroleasing Sopron női kosárlabdacsapata. 2008: Bajzát Péter (labdarúgó), Vérten Orsolya (kézilabdázó), Boros László (sportlövő), Babos Tímea (teniszező), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2009: Nagy Péter (kenus), Szepesi Csenge (karatés), Boros László (sportlövő), Babos Tímea (teniszező), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2010: Kammerer Zoltán (kajakos), Pálinger Katalin (kézilabdázó), ifj. Brancsek János (tekéző), Babos Tímea (teniszező), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2011: Dubi Sándor (kendós), Csay Renáta (kajakos), Kaszás Kornél (evezős), Farkasdi Ramóna (kajakos), az Uniqa-Euroleasing Sopron női kosárlabdacsapata. 2012: Kammerer Zoltán (kajakos), Csay Renáta (kajakos), Soóky Gergely (súlyemelő), Farkasdi Ramóna (kajakos), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2013: Rokob József (Ironman-versenyző), Fazekas-Zur Krisztina (kajakos), ifj. Brancsek János (tekéző), Takács Tamara (kajakos), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2014: Sike József (sportlövő), Babos Tímea (teniszező), Balla Levente (kajakos), Takács Tamara (kajakos), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2015: Kammerer Zoltán (kajakos), Babos Tímea (teniszező), Mayer Keán (kajakos), Homonnai Luca (kajakos), a Rába ETO férfi futsalcsapata. 2016: Sike József (sportlövő), Babos Tímea (teniszező), Sipőcz Richárd (dzsúdós), Homonnai Luca (kajakos), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2017: Horváth Bence (kajakos, a díjat nem adtuk át), Babos Tímea (teniszező), Sipőcz Richárd (dzsúdós), Kardos Tímea (dzsúdós), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2018: Kardos Botond (tornász), Babos Tímea (teniszező), Sipőcz Richárd (dzsúdós), Czéllai-Vörös Zsófia (kajakos), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2019: Kopasz Bálint (kajakos), Babos Tímea (teniszező), Sipőcz Richárd (dzsúdós), Herczeg Lili (kézilabdázó), az Audi-ETO női kézilabdacsapata. 2020: Mészáros Krisztofer (tornász), Babos Tímea (teniszező), Sipőcz Richárd (dzsúdós), Alasztics Aliz (díjugrató), a Sopron Basket női kosárlabdacsapata.