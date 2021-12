- Szerencsére jó formába kerültünk az elmúlt mérkőzésekre – kezdte Bagi István. – Ugyanúgy álltunk fel már a Nyíregyháza ellen is, mint az azt megelőző meccseken, ahol én ismét a belső védő posztján kaptam szerepet. Stabil volt az egész csapat, és szerencsére sikerült értékesíteni egy helyzetet, amivel begyűjtöttük a három pontot. A válogatott szünet is munkával telt, dolgoztunk tovább, hogy ismét sikeresek tudjunk lenni. Már régen eljöttem Békéscsabáról, hiszen négy és fél éve itt vagyok Győrben, de vannak még ott barátaim, ezért ez is jelent némi plusz motivációt. Jó mérkőzésre számítok, ami nem lesz könnyű, ugyanis a tabella végén állnak, és minden bizonnyal el akarnak mozdulni a kieső pozícióból, és biztos mindent meg fognak tenni a győzelemért, de nekünk hazai pályán stabilnak kell lennünk, és ezúttal is meg akarjuk szerezni a három pontot.