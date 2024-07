Az épület földszintjén és második emeleti karzaton 400-nál is több zsidó származású kiválóság portréját mutatja be, többek között Radnóti Miklósét, Hajós Alfrédét, Albert Einsteinét, Örkény Istvánét, Ligeti Györgyét, Molnár Ferencét, Bródy Jánosét vagy Szenes Ivánét, Keleti Ágnesés, Teller Edéét és a győri Vagongyár alapítójáét is.

Dr. Olti Ferenc, a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza alapító-vezetője és az első kiállítás kurátorának elnöke megköszönte az összes munkatársnak, hogy létrehozták Győrben is az egyedülálló tárlatot. Köszöntőjében kifejtette az egyetemmel és az alapítvánnyal folytatott kapcsolatot, majd a kiállítás létrehozásának történetét.

A beszédeket követően a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának tanulói adtak emlékkoncertet.