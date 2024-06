- A kis herceg történetén indultunk el, és egy másik mesefilm adta az ötletet, hogy egy kislány is megjelenjen az előadásban. Szerettük volna azt az üzenetet ezen keresztül még inkább kiemelni, hogy az életben értékelni kell a dolgokat és kedvesnek kell lenni egymással – mondta el darab dramaturgja, Horváth Vanessa, az iskola moderntánc-tanára.

A darab kiválasztásával kapcsolatban megtudtuk, hogy amikor záróvizsgára választanak darabot, akkor igyekeznek figyelembe venni azt is, hogy milyen karakterűek a végzősök, hozzájuk keresik a rájuk illő történetet. Vanessa úgy látta, hogy a három moderntánc-szakon végző növendékhez nagyon illene a Róka, a Rózsa és a Kígyó szerepe, ezután már egyértelmű volt, hogy ehhez a regényhez nyúlnak.

Horváth Vanessa

A darab megkoreografálására Varga Istvánt, Thália-díjas táncművészt, az iskola egykori növendékét kérték fel. Rendszeresen készít koreográfiát, de ez az alkalom számára is új kihívás: első alkalom, hogy egy egyfelvonásos balettet készített.

- Örülök, hogy megmutathattam egy másik oldalamat is az iskolában, és nemcsak mint táncművész, hanem mint koreográfus is megismerhettek – kezdte Varga István.

Varga István



A kis herceget és a kislányt alakító két általános iskolás tanuló, és a végzős növendékek mellett a gimnázium alsóbb évfolyamos tanulói is színpadra lépnek.

- A darabbal kapcsolatban az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy egy már létező mesebalettet modern köntösben vigyünk színre Nem volt könnyű a feladat, de próbáltam a legtöbbet és a legjobbat kihozni a diákokból. Egyértelműen rengeteg türelemre van ehhez szükség. Úgy érzem, ők megpróbálják a maximumot megtenni az előadás sikeréért, és én is – mondta el István.

Hozzátette, azzal engedi útjára a növendékeket, amit mindig elmond nekik is:

Eleget próbáltunk. Az utolsó nagy vizsgán már az a legfontosabb, hogy élvezzék és szívből táncoljanak.

A koncertvizsgát a Győri Táncfesztivál második napján, június 20-án, 19 órai kezdettel láthatja majd a közönség, a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán.