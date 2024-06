A gyerekek és a felnőttek arcára is mosolyt csaló, igazi klasszikussal készült a Győri Balett társulata a táncfesztivál utolsó napjára. Az örökzöld mese, a Kockásfülű nyúl ezúttal a színpadon elevenedik meg.

- Kezdetektől az a célt tűztük ki magunk elé, hogy a közönségünkből közösséget kovácsoljunk. Most ismét a legfiatalabb korosztályt szólítjuk, meg – mondta el Velekei László, a Győri Balett igazgatója, a darab koreográfusa. Hozzátette az évek alatt ő és alkotótára Csepi Alexandra is szülővé váltak, emellett több kollégájuknak is gyermeke született, ami külön inspiráló volt a társulat számára.

- A korábbi premierek előtt saját gyermekeinknek mutattuk be a darabokat, hogy lássuk a reakciókat. A Kockásfülű nyúl esetén, a táncfesztivál sűrűjében, erre nem volt lehetőség, de hiszek benne hogy annak a szeretetnek és a szakmaiságnak köszönhetően, amit beletettünk ebbe az előadásba, most is egy olyan darab született, ami elnyeri a gyerekek tetszését - mondta el Velekei László.

A három-öt éves korosztályának tervezett, narráció és párbeszéd nélküli előadás 21-25 perc táncos részből és 20 perc kötetlenebb foglalkozásból áll, igazodva a fiatalok igényeihez.