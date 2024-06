- Egy lecsúszott társadalom az övék, ahol a jövőkép az, hogy nincs jövőkép. A szakadék szélén állnak, egy metró alagútban. Most nevetsz, de te is ott állsz közöttük. Messziről hangot hallasz, a távolból fény közelít. A remény fénye, vagy éppen a halál fénye. Mert ezen az estén akár meg is halhatsz. Egyedül, egy sötét alagútban, ha elsodor a metró - fogalmazta meg a koreográfus.

Dmitry Glukhovsky azonos című könyvsorozata hangulata adta a fő ihletet melyben egy utópisztikus világ rajzolódik ki. Egy nagy háború után a földalatti metrókba kényszerülnek élni az emberek. A bezártság, reményvesztettség állandó őrlődés és a vágy, hogy egyszer adódik egy lehetőség a szabadulásra.

Tudunk-e élni az előttünk nyíló lehetőségekkel, megmerjük-e tenni a lépést a változás felé? S ha megtesszük, nem rosszabbat teszünk-e vele, mint amiben eddigi életünk telt. A darab középpontjában egy nő áll, aki szimbolizálja a reményt, a lehetőséget, a metrót, a fényt.

Daichi Uematsu most debütált koreográfusként a közönség előtt. A Next to you/Melletted című művében azon elmélkedik, hogy bár egy ember 30 ezer másikkal is találkozhat élete során, csak nagyon kevesekkel osztja meg valódi érzéseit. Vannak, akik azonban az egyedüllétet választják.

- Történetünk főhőse egy ilyen magányos farkas, éli nyugalmas életét, mindenkitől és mindentől elszigetelve. Egy nap megakad a szeme egy városi lokálon és úgy dönt; bemegy. A lokál fiatalokkal van tele: nők és férfiak táncolnak, egymást ugratják: őrlődnek düh és szenvedély között. Szabadon élik életüket úgy, ahogy nekik tetszik - írta le a darabot Daichi, a fiatalos lendületü kortárs darabot.