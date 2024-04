A sajtótájékoztatón részt vett Farkas Ciprián polgármester is, aki köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a színház feladata alapvetően az, hogy aki beül az előadásokra, az ezen idő alatt elfelejtse mindazt, ami a színház épületén kívül történik. - Úgy hiszem, a Soproni Petőfi Színház ezen kívánalmaknak mindig eleget tett és eleget tesz a jövőben is. A következő évad címével, mintha csak az elmúlt négy évünket jellemeznénk, hiszen az elmúlt négy évben, mi magunk is megjártunk mélységeket és magasságokat, amelynek a nehézségeit a színház is megérezte. Most azonban stabil a helyzet, szép az irány és úgy hiszem szépek az elképzelések is. A színésznek, rendezőknek gratulálunk az eddigi teljesítmény tekintetében és a jövőre vonatkozóan is. Bízunk benne, hogy nagyszerű évad elé néz a közönség – mondta.

A felnőtt bérletben az évadot a Federico Fellini filmje alapján készült Országúton című színmű nyitja Kiss József Jászai-díjas művész rendezésében szeptember 21-én. Októberre tűzték ki Molnár Ferenc Játék a kastélyban című vígjátékának bemutatóját, a darabot Mikó István Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész állítja színpadra. A felnőtt bérletesek kamaratérben tekinthetik meg novemberben Pass Andrea kortárs drámáját, az Eltűnő ingereket, az előadást Kéri Kitty rendezi. Ebben a hónapban látható a nagyszínpadon Galt MacDermot – Jerome Ragni – James Rado Hair című musicalje. A Kvártélyház Szabadtéri Színház és a Soproni Petőfi Színház koprodukcióját Tompa Gábor Kornél viszi színre. Februárban kortárs ősbemutatóként tekintheti meg a közönség Maros András – Szálinger Balázs Phil Collins című vígjátékát Hargitai Iván rendezésében. Az évadot áprilisban Neil Simon népszerű műve, a Furcsa pár zárja zenés vígjáték formában, amelyet a Jászai-díjas Olt Tamás állít színpadra.

A középiskolások megnézhetik az Országúton, a Játék a kastélyban, a Phil Collins és a Hair című darabokat. A felsősöknek három felnőtt bérletes előadás mellett kínálja a színház William Golding – Németh Ervin A legyek ura című darabját kamaratérben, valamint a Wéber Anikó regényéből Németh Ervin által készített Az osztály vesztese című színházi nevelési előadást az iskolákban.

Az alsós és óvodás bérletesek megnézhetik a veszprémi Kabóca Bábszínház két produkcióját, amelyeket Markó Róbert, a bábszínház vezetője írt és rendezett. A Gréta című előadás novemberben kerül műsorra, a Harmadik sárkány pedig áprilisban. A karácsonyi időszakban színpadra kerül Csajkovszkij népszerű balettje, a Diótörő, amelynek koreográfusa Demcsák Ottó, a Sopron Balett Harangozó-díjas művészeti vezetője.