A művészeti antológia Sopron kulturális és művészeti életének egy szeletét tárja a nagyközönség elé, ebből adott ízelítőt T. Horváth József, Schey Andrásné és Jacsó Erika egy zenés, irodalmi összeállítás keretében. Az antológia szerkesztője, T. Horváth József beszélt a kötet összeállításának munkafázisairól. Elmondta, hogy az irodalmi alkotások mellett igyekeznek egyéb művészeti ágaknak is teret adni.

- Jó hangulatú és színvonalas volt a rendezvény. Olvasóegyletünk tagjai örömmel vitték haza az antológia legutóbbi számát, a vendégeinkkel pedig megbeszéltük, hogy a későbbiekben akár több közös programot is szervezhetünk. Nyitottak rá például, hogy az őszi művészeti fesztiválunkon is részt vegyenek - mondta el Magyarász Eszter, az olvasóegylet titkára. Azt is megtudtuk tőle, hogy az egylet tavaly januárban alakult mintegy húszfős létszámmal és minden hónap első szerdáján tartják az összejövetelüket.

A Közi Horváth József Népfőiskola 2011 decemberében alakult Agyagosszergényben, a közösségért felelősséget vállaló, tenni akaró, a kulturális értékeket védő, s a tudást és a tehetséget tisztelő, s azt fejleszteni kívánó tizenegy fő elhatározása révén. Céljuk, hogy magyarságtudatukat, kereszténységüket erősítő, korszerű, általános-, és szakműveltségüket fejlesztő színvonalas előadás-sorozatokat, rendezvényeket szervezzenek.

Fontos feladatuknak tekintik a népi hagyományok ápolásának ösztönzését, a lakóhelyhez való kötődést teremtő tevékenységi formák kibontakozásának elősegítését. A népfőiskolai tevékenység továbbvitele mellett, legalább olyan fontos feladatuknak, küldetésüknek tartják névadójuknak, a község egykori szülöttjének, posztumusz díszpolgárának, Msgr. Dr. Közi Horváth József pap-politikus-író szellemi örökségének ápolását.