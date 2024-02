A Pannonhalmi Főapátságot spirituális emlékműnek, az imádság helyének és a testvériség hídjának nevezte Ferenc pápa 2023. április 28-án. A Szentatya e gondolatai köré szerveződik a bazilika 800 éves centenáriuma.

Hazánkban nincs más középkori templom, amely olyan épségben maradt volna fenn, mint a pannonhalmi Szent Márton-bazilika. Ráadásul mindmáig ugyanaz, az immár több mint ezeréves szerzetesközösség gondozza.

– Ferenc pápa gondolatai, hogy Pannonhalma „spirituális emlékmű”, az „imádság helye” és a „testvériség hídja”, az emlékév programjaiban visszatükröződnek – mondta el Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója. – Azt, hogy mit is jelent spirituális emlékműnek lenni, a turisztikai eseményeken keresztül mutatjuk meg. Ennek egyik kiemelt programja lesz a 10 alkalmas „Az én Bazilikám” vezetés, amelyen mindig más ismert ember, például Várszegi Asztrik emeritus főapát és Mácsai Pál színész, rendező, mesél saját szemszögéből a bazilikáról. Emellett több külföldi múzeummal együttműködve nyílik egy kiállítás, amely Uros apátnak, a bazilika építtetőjének tevékenységét mutatja be. A közösség jeles ünnepein pedig megtapasztaljuk, hogy Pannonhalma valóban az imádság helye.

A központi esemény, a templom felszentelésének ünnepe augusztus 27-én lesz, amelyre az egész magyar egyházat várjuk. Tíz lelkigyakorlatot is tartunk, az egyikre az egyházi iskolák csaknem 200 tanára érkezik az egész Kárpát-medencéből. A testvériség hídja pedig minden olyan eseményt magában foglal, ahol találkozni tudunk egymással. Ide tartoznak az orgonahangverseny-sorozat alkalmai, a jazzkoncertek vagy a nyárra tervezett nagyszabású szabadtéri Mozart-koncert.

A 800 éves évforduló megünneplésében az egész közösség részt vesz, készül egy imádságoskönyv is, amelyben a szerzetesek által a bazilika egy-egy pontjáról írt imák olvashatók majd. Az imádságok egy részét a templomban is elhelyezik azon a helyen, amely az ihletet adta. Továbbá idén is megrendezik a nemzetközi ökumenikus konferenciát, amelyre az egész világból érkeznek előadók.

– A Bazilika 800 emlékév mindenkit megszólít, aki eljön, Magyarország történelmével találkozik. Az itt élő bencés szerzetesközösség pedig ma is ugyanúgy imádkozik hazánk fennmaradásáért, ahogy azt több mint ezer éve Szent István ránk hagyta. Ebben a bazilikában mindenki otthonra lel.