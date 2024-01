Urbán Szabó Fanni és Sikó Koppány vendégművészeket Suhanc és Hosszú szerepeiben láthatja a közönség. Podcast műsorunkban elárulták, miért is választották a színészi pályát és milyen lehetőségeik voltak, vannak az egyetem elvégzése óta. Meséltek korábbi győri szerepeikről, élményeikről és arról is milyen egy párként közös produkcióban szerepelni. Hallgatóink egy kis betekintést kaphatnak a fiatal pár mindennapjaiba, amely biztosan sokakat mosolyra is fakaszt.

Hallgassa meg!