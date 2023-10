Járt már Bécsben, a híd alatt? És a szemetesek múzeumában? 2023. október 7-én erre most mind lehetősége nyílik azoknak, akik részt vesznek a Múzeumok Hosszú Éjszakáján. Az ORF szervezésében 23. éve megrendezett programban Ausztria-szerte több mint 600, Bécsben pedig 119 kicsi és nagy, ismert és kevésbé ismert kiállítóház vesz részt.

Az osztrák fővárosban a kiindulópont a Maria-Theresien-Platz, este 18 óra és hajnali 1 óra között innen indulnak 15 percenként a shuttle-buszok. Ezeken a program résztvevői ingyen utazhatnak, de a rendezvény kiadványán bejelölték azokat a múzeumokat is, amelyek gyalogosan is kényelmesen megközelíthetőek. A Múzeumok Hosszú Éjszakájára egy jegy 15 euróba kerül, ezért az összegért mindenki annyi programon vesz részt, amennyin csak bír.

A különleges alkalomra minden kiállítóház különleges programokkal készül és a gyerekekre is gondolnak. Az Augarteni Porcelánmúzeumban például nemcsak megszólaltatják ezt a különleges anyagot, de zseblámpás tárlatvezetést is tartanak a kicsiknek az éjszakai sötétségbe burkolózó manufaktúrában. De lesz pop-up sárkánymúzeum, van, ahol polaroid-kamerával felszerelkezve indulhatnak tárlatnézésre, a Hadtörténeti Múzeumban pedig bekukkanthatnak a kulisszák mögé és saját érdemrendet is készíthetnek maguknak.

De nemcsak a gyerekeknek, a rutinos múzeumlátogatóknak is sok csemegét tartogat ez az éjszaka. A Hadtörténeti Múzeumban megnézhetik például a nyilvánosan nem látogatható „Köztársaság és diktatúra” című kiállítást. Ausztria legnagyobb néprajzi múzeumát rejti a Gartenpalais Schönborn. Itt a „Mindenáron megszerezni!” című kiállítás a nácik által elhurcolt műkincsekkel, a rájuk vonatkozó törvényekkel és a visszaszolgáltatásukkal foglalkozik. Ugyanitt a lélek világát fedezhetik fel játékosan a pszichés betegek gondozását végző Pszichoszociális Centrumok „Máshova nézni – odanézni – belenézni” című kiállításának látogatói.

Kicsik és nagyok szívét egyaránt megdobogtatja a bécsi köztisztaságiak, az 48er-Museum különleges gyűjteménye, amely hosszú évek után egyetlen napra nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A kiállítás száz év köztisztaság és hulladékgazdálkodás történetét mutatja be képeken valamint történelmi és kortárs kiállítási tárgyakon keresztül: van itt lovaskocsi és kukásautó is a 70-es évekből.

Múzeumok Hosszú Éjszakája Bécsben

Forrás: © ORF / Hans Leitner

A zene és hangok szerelmeseinek lehet jó választás a Mozarthaus vagy a Zene Háza. Utóbbiban a látogatók például egy dobókocka segítségével saját keringőt komponálhatnak, a Bécsi Filharmonikusokat vezényelhetik vagy Mozart egyik híres darabjává írhatják át a nevüket.

A Palais Eskelesben található Bécsi Zsidó Múzeum is különleges programokkal várja az érdeklődőket. Lehet rapidrandizni Maria Austria fotográfussal, a „Szuperzsidók. Zsidó identitás a focistadionban” című tárlatvezetés keretében pedig öt jelentős bécsi és európai fociegyesület eddig kevésbé ismert zsidó hátterét ismerhetik meg az érdeklődők.

A tudományok és technika rajongóinak való a Museum der Nerdigkeiten, ahol a klasszikus tudományok mellett az új technológiákat is megtapasztalhatják az érdeklődők. Virtuális valóság, terraformálás, lézerhárfa vagy 3Ds nyomtatás – itt mindent ki lehet próbálni, amiről egyébként csak olvas az ember. Sőt, a látogatók mini-workshopok keretében táncoló robotot építhetnek fogkeféből és mobilok motorjából, vagy kipróbálhatják, milyen Tesla nagyfeszültségű tekercse.

És aki valami igazán különlegesre vágyik, az az MS Vindobona fedélzetén végighajózhat a Duna-csatornán, miközben egy street art-szakértő mesél azokról a graffitikről és alkotóikról, amelyek szinte festményszerűen beborítják a csatorna mindkét partját.