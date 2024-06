A Győri SZC Lukács Sándor Jáműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium minden évben kiírja képregénypályázatát, megadva a versenyzőknek a témát is. A soproni Németh Mirtill tavaly második lett alkotásával, idén pedig őt választotta a zsűri a legjobbnak.

Németh Mirtill rajzainak ezúttal Leonardo da Vinci a főszereplője.

- A robotika volt a téma, s ennek én nagyon örültem, mert egyszerre rajzolhattam modernet és régit. Leonardo da Vincit választottam főszereplőnek, sokat olvastam már róla, elég jól ismerem a munkásságát, és szerettem volna mások figyelmét is felkelteni. A legtöbben zseniális festőként ismerik, de mechanikusként, építészként is géniusz volt - indokolta választását Mirtill.

A képregény története szerint Leonardo egy viharos éjszakán a villámot figyelve rájön, hogy annak erejét és gyorsaságát - az elektromosságról akkor még ő sem tudott - felhasználhatná. Éppen egy fém roboton dolgozik és sikerül is a villámmal életre keltenie teremtményét. Csakhogy az, miután szétzúz egy asztalt, maga is megsemmisül a mennydörgés erejétől, Leonardo pedig rájön, hogy a természet erejével jobb nem kísérletezni. Inkább elégeti terveit, minthogy egy agresszív, pusztító gép "atyjává" váljon.

- Igyekeztem mindent tudatosan megválasztani: a színek például megegyeznek a Mona Lisa színeivel, a barnás árnyalatú bőrt kiegészítik a nagyon sötét vörös szegélyek, ami a festmény hölgyének a hajszíne. Leonardo természetesen bal kézzel ír, tükörírással, ahogy a valóságban is. A részletekben is vannak érdekességek, többek között a Leonardo ruháján látható pillangó alakú csatok. A lepkék ugyanis a különböző kultúrákban az álmot, az inspirációt, a kreativitást, az újjászületést, az átalakulást, a szenvedélyt, kíváncsiságot, a szabadságot is szimbolizálják - avatja nézőit a lenyűgöző részletekbe Németh Mirtill. Aki esetleg nincs képben a reneszánsz mesterrel kapcsolatban, annak elárulja, hogy a képregénye 1492-ben játszódik Milánóban, ahol Leonardo a Sforza család megbízásából dolgozott, többek között harci gépeket, hajózható csatornahálózatot tervezett a hercegnek, s nem utolsó sorban megfestette Az utolsó vacsorát. Mirtill rajzain a robot egy ebből a korból származó katonát mintáz. Az asztalon és a falakon vázlatok láthatók, anatómiai tanulmányok és egy katapult terve, valamint egy város rajza. Mirtill a szövegben is igyekezett átvenni azt a stílust, ami da Vinci fennmaradt jegyzeteiben a reneszánsz zsenijének sajátja. Salai vagy Salaj pedig valóban da Vinci segédje volt, aki hosszú éveken keresztül segítette mesterét.