Timár Gábor polgármester kiemelte: a Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében zöld infrastruktúra fejlesztésre fordítottak. A központi park, az artézi kút és a kemencék környéke szépült meg 25,4 millió forintból. Sétányokat alakítottak ki, megújították a faállományt a parkban, kilenc honos fát ültettek. Padokat helyeztek ki, az ágyásokba mintegy ezer rózsatövet, évelő növényt ültettek ki. A régi artézi kutat is rehabilitálták, a környezete is megújult. A kemencék környékén térköveztek, padok szolgálják a pihenést. A csapadékvíz elvezetése a területről biztonságosabbá vált, a játszótér mellett pedig egy füves kispálya is létesült. A Magyar Falu Programban a Szabadság utca kavicsos része térkő burkolatot kapott.

A faluvezető büszkén mondta, hogy valamennyi önkormányzati út aszfaltos, még az állami utak és a járdák szorulnak korszerűsítésre. A polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik a faluszépítő munkából kivették részüket.

Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éppen arra szolgált, hogy a nagyvárosok és a kistelepülések közötti különbségeket csökkentsék. Ezt a törekvést siker koronázta, számos fejlesztés történt a vármegyében.

A területfejlesztés során azt tapasztaltuk, hogy a természeti adottságok mellett erős a tenni akarás a megrendelő és a helyi lakosság részéről is – vélekedett a zöldterület fejlesztését tervező tájépítész, Dankó Krisztina.

– A tettek többet mondanak a szavaknál – vette át a szót Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, aki külön gratulált a kisbodaki porták gondozottságáért, a falu rendezettségéért és az összetartó közösségnek.

Vasárnap a kisbodakiak egy polgármester-jelöltre szavazhatnak, a jelenlegi faluvezetőre. Timár Gábor arról is beszélt, hogy két jelenlegi képviselő nem kívánt indulni, helyükre két új jelölt jelentkezett, a többiek meg folytatnák a megkezdett munkát.