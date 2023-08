- Tizenhat éves szakmai pályafutásomból hosszú éveket töltöttem a magyar kormány szolgálatában, főként állami cégek vezetőjeként. Mindig valamely, számomra is fontos ügy mellé szegődtem el. Első feladatom a magyar cégek exportképességének növelése, illetve a kárpát-medencei magyar-magyar gazdasági együttműködések felfuttatása volt. Vajdasági magyarként ez küldetésszerű feladat volt számomra - kezdte a bemutatkozást Oláh Zsanett, aki egyszemélyben látja el az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, valamint a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) ügyvezetői feladatait.

A fiatalok legyenek rá büszkék

Nyolcéves korában, a délszláv háború elől költöztek Magyarországra a Zentához közeli Adáról. - Számomra akkor véget ért a gondtalan gyermekkor, vélhetően ezért van a mai napig szoros kötődésem a határon túli ügyek iránt. Örömmel vállaltam, amikor az ottani nemzeti örökségünk megmentésére kaptam megbízást. Erdélyben, a Vajdaságban és Horvátországban igyekeztünk a magyar történelemhez szorosan köthető műemlékeket kezelni - tette hozzá.

A kislányát egyedül nevelő fiatal szakembert tavaly év végén kérte fel Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy csatlakozzon a csapatához. - Azt a feladatot kaptam, hogy a NÖF élén elkezdjem egy új szemléletű módszertan kialakítását. Az elmúlt tizenkét évben jelentős forrás jutott a műemlékek felújítására, fejlesztésére. Jelenleg ezek a lehetőségek jóval korlátozottabbak, ezért most az a feladatunk, hogy a megújult történelmi épületeknek, kerteknek megtaláljuk a fenntartható hasznosítási modelljét. Olyan életet szeretnénk vinni ezekbe az épületekbe, amely méltóképpen mutatja be a következő generációnak az itt élt történelmi családok mindennapjait. Célunk, hogy a fiatalok érdeklődését is felkeltsük az épített örökségek iránt, és legyenek rá büszkék - beszélt a terveiről az új ügyvezető.

Fenntartható működtetés

- A fertődi Esterházy-kastély Magyarország legkiemelkedőbb barokk műemléke. Miniszter úr arra kért, hogy a NÖF-nél elindított folyamatokat ide is ültessem át - tért rá a fertődi kastéllyal kapcsolatos feladatokra. - Olyan koncepción dolgozunk, ami visszahozza a kastély és a körülötte lévő kert egykori tündöklését és pompáját. A megkezdett beruházásokat mindenképp be kell fejezni. A nyugati szárny 2024 első negyedévében készül el, itt 1800 négyzetméter terület újul meg közel hárommilliárd forint hazai forrásból. A lovarda esetében állagmegóvás zajlik, ami ez év végén zárul le, ez is 1,5 milliárdos beruházás. Sok fejlesztésre van még szükség például szálláshelyek és rendezvényhelyszín kialakítására, vagyis a közép és hosszútávú terveink e köré épülnek.

A kastélyfejlesztésekkel az a céljuk, hogy bemutassák az ott élt családok történetét. Fotó: Máthé Daniella

Az új ügyvezető a fenntarthatóság szempontjából fontosnak tartja, hogy az eddig kihasználatlan területek is fókuszba kerüljenek. - Nemcsak az állandó kiállításra betérő látogatókra alapozunk, hanem tapasztalt kollégáimmal közösen saját turisztikai attrakciókat, országos programsorozatokat is fejlesztünk. Igyekszünk élettel megtölteni a teret, ahová újból és újból visszavárjuk a helyi közösségeket. Fontos az itt élők személyes kötődése, hogy a kastélyban ne csak egy távoli, díszes épületet lássanak, hanem egy olyan helyet, ahol szívesen látják őket a különböző programokon, minőségi, kulturális eseményeken. A következő félévben azon fogunk dolgozni, hogy kialakítsuk az ehhez szükséges infrastruktúrát. Büszke vagyok rá, hogy mind a két cégben vannak olyan elkötelezett kollégák, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek és szolgálják ezt az ügyet. Visszavárjuk azokat a szakembereket is, akik az utóbbi években a határ túloldalán keresték a boldogulást, de szakértelmükkel, tudásukkal hajlandók közösen építeni ezt a turizmus és a helyi közösségek számára is fontos pillért - mondta.

A nagycenki kastély év végén nyílik

Oláh Zsanett arról is beszélt, hogy a nagycenki kastély az év végén nyílik meg a látogatók előtt. Itt Széchenyi Nemzeti Emlékhelyet alakítanak ki, ahol Széchenyi István politikai szerepének állítanak emléket. Lesz egy enteriőr kiállítás, az öreg kastélyban pedig a ma divatos interaktív eszközökkel találkozhatnak majd a látogatók. A vörös kastélyt és az istállót még nem érintették a fejlesztések, ezekre most készül a koncepció, hogy mire újra rendelkezésre állnak a források, addigra készen legyenek a kiviteli tervek.