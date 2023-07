Július 7-én 17 órától fellép Nagy Viki és zenekara. Stílusukat leginkább a disco zene jellemzi a ´70-es évektől egészen napjainkig, de egyéb stílusú számok is felfedezhetőek műsorukban. A lényeg, hogy az előadott dalok alkalmasak legyenek legfőbb céljuk elérésére, ami nem más mint a magas színvonalú szórakoztatás biztosítása.

Nagy Viki és zenekara disco zenét játszik, a 70-es évektől napjainkig terjed a repertoárjuk

Őket 18.30-tól a ChapteR5 követi. Egy 2018 óta aktív, melodikus metált játszó zenekarról van szó, akik Ipolyságról érkeznek. Dalaik csakis saját szerzemények, melyek kizárólag megtörtént élettapasztalatok alapján íródtak. Közönségszavazás alapján több neves fesztiválra is bejutottak már. A mai napig játsszák dalaikat ismert és kevésbé ismert rádiók.

20 órától az észak-komáromi The Beat This áll színpadra. A Beatles egyszerűen megkerülhetetlen, legyőzhetetlen - egy csomó dal van, amit mindenki ismer, mégha nem is tudja, hogy az Beatles, rengeteg zenekart inspirált, és máig is inspirál. A The Beat This egy családi meglepetésnek indult, hogy mi lett belőle azt szombat este a közönség meghallhatja.

A napot 21:30-tól a SZUPERZÖLD zárja. A zenekar 2011-ben alakult három elszánt, hasonló zenei érdeklődéssel rendelkező zenész találkozásából. A zenei kategórián belül rockegyüttesnek vallják magukat. Saját dalaikon kívül nagyon sok feldolgozást is játszanak híres magyar ill. külföldi együttesektől. A zenekar számtalan csallóközi és egyéb fesztiválon fellépett már.

Július 8-án 17 órakor a Kingfishers zenekar nyitja a programot. A banda dallamos metált játszik popzenei, blues és jazz elemekkel. Saját szerzeményeket adnak elő, melyek remélhetőleg a dallamvilágukkal eljutnak a közönség szívéhez és minden bulizni vágyót táncra perdítenek.

18:30-tól koncertezik a NoPara. A párkányi zenekar 2018-ban alakult. Eredetileg cover zenekarként jött létre a formáció, de a NoPara 2020-ban saját dalok írásába fogott. Így a repertoárjuk átalakult, ma kizárólag saját zenét játszanak. Magukat az alternatív pop-rock műfajába sorolják, de szívesen kísérleteznek más irányzatokkal is.

20 órától áll színpadra a Lawn Dogs. A zenekar 2018 nyarán alakult. Tagjai különböző helyekről érkeztek (Felvidék, Balaton, Alföld), de Budapesten fonódott össze útjuk a zene által. Kizárólagosan saját szerzeményeket játszanak. Sokféle forrásból táplálkoznak, valami egyedire törekedve, a már meglévő hangzások-hatások újrakombinálásával.

José nagyjából 15 évvel ezelőtt kezdett írni kis versikéket, amelyek akkor még természetesen nem feleltek meg a rap követelményeinek. Ma már saját stúdióban dolgozik, saját dalokat kever és rögzít. 2019 végén megalakult a José LIVE zenekar. Az ő koncertjük 21:30-tól kezdődik.