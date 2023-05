- A tradicionális orgona hangját mindenképp meg akartuk tartani, így meghagytuk a már jól ismert Viscount-ot. Szerencsére külön vásárolható a klaviatúra és a pedál, az elektronika - mondta el Rákász Gergely

- Nekünk csak egy korpuszt, egy keretet kellett mindehhez terveznünk, amit könnyebben és rugalmasabban lehet szállítani. Szerettem volna, ha nem pianínóra hasonlít, hanem már elsőre is az orgona jut eszébe az embereknek - tette hozzá Rosta S. Csaba. Végül nyolc vázlatot terveztek, egyik futurisztikusabb volt, mint a másik.

- A kamerákkal lehetővé tettük, hogy a látványkoncerteken háttal ülve is láthatja a közönség játékomat. Ez alapkritérium volt az új hangszernél is, viszont tovább akartuk fokozni, hogy látszódjon a két, láb és a muzsikus is, viszont nem akartunk a vázra kamerákat aggatni, így beleintegrálták azokat is. A Future Orgon képes világítani, LED-fényeivel hangulatot ad a hangszernek és a koncerteknek is. Nincs már benne forgatókotta sem, helyette egy LCD-monitoron látom, mit is kell játszani, amit egy gomb segítségével bármikor tudok lapozni. Előnye, hogy bármilyen kottát elő lehet keresni, amit épp a közönség kér - sorolta Rákész Gergely, aki azt is elárulta némi simítás még hátra van, hogy meg is szólaltathassa az új orgonáját.

A mai technológiának köszönhetően olyan élményt tud adni és vinni a közönség közé a győri koncertorgonista, ami egy teljes repertoár hangban és fényben, valamint esztétikában. Az össz­súlyát pedig leredukálták 250 kilóra. Darabjaira szedhető, ami tovább könnyíti majd a szállítást az országjáró koncerteken.

Az elektronikai megoldásokért Loósz Gyula felelt. Az ergonómiai kérdéseket a digitális modell építésével párhuzamosan egy úgynevezett mock-up (prototípus) segítségével tisztázták, amiben Weisz Gábor segítségét kérték. A gyártmánytervek elkészítése után került gyártásba, alumíniumöntvények, -profilok és -lemezek precíz összeépítésével vált valóra az elképzelt tárgy, amit a Borsodi Műhely kft. készített el. Így vált teljesen győrivé a tradíciót és modernitást ötvöző Rákász Future Organ.