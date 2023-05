- Nagy öröm, hogy már az első alkalommal öt iskola, több mint hatvan tanulója méretteti meg magát. Azt gondolom, ez visszaigazolása annak, hogy az ilyen jellegű rendezvényekre szükség van az iskolákban, a gyerekek készülnek rá és foglalkoztatja őket - kezdett bele Maráz István. Minden általános iskolai korosztálynak teret adunk a bemutatkozásra, négy korcsoportban hirdettük meg a versenyt. Német népdallal vagy német nyelvű dallal készülhetnek a gyerekek, aminek a különlegessége, hogy a "mundart" tájszólás is megengedett. A dalokat hangszer kísérettel vagy nélküle adhatják elő, szólóban vagy csoportban, amelyeket háromtagú zsűri értékel.

- A fesztiválunk elsődleges célja, hogy a zene segítségével feloldjuk a gyerekekben a gátlásokat, az esetleges szorongást és megtapasztalják milyen felszabadító ereje van a muzsikának. Az, hogy közösen énekelhetnek, nekik is öröm, feszültségoldó és csoportformáló ereje is van. Mindegy, hogy milyen művészeti tevékenységet végeznek, lehet tánc, ének, vers vagy akár rajz is, mindig egy kapaszkodó az életükben, lelkierőt ad. Önmaguk lehetnek, érzéseket vihetnek bele, segítségével átlendülhetnek a hétköznapokon és olyan pluszt kapnak, ami motiválttá teszi őket. Boldogság látni, hogy honnan indul és hova fejlődik egy-egy produkció - emelték ki Süle Nórával egyszerre.