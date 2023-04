Hogy mi a célja a Szentatyának a látogatással, azt majd csak hozzánk intézett szavaiból fogjuk megtudni, de Veres András megyéspüspök szerint az bizonyos, hogy szívesen jön Magyarországra.

– Másfél éve, amikor elköszönt tőlünk a reptéren, kinyilvánította a szándékát, hogy lelkipásztori látogatásra is szívesen eljön. Az én feltételezésem, hogy a Szentatya olyan élményben részesült a Hősök terén másfél éve, amely nemcsak őt, hanem mindnyájunkat megérintett. Akkor azonban a járvány nem tette lehetővé, hogy a világkongresszusra külföldről is nagy számban érkezzenek zarándokok.

A háromnapos program alatt a Szentatya találkozik világi és egyházi személyekkel, szegényekkel, menekültekkel, fogyatékkal élőkkel, fiatalokkal, majd a Kossuth téri szentmise alkalmával mindenkivel, aki – ahogy a megyéspüspök fogalmazta – megértette a látogatás történelmi jelentőségét. – Ha jelképesen is, de így teljesülhet az, hogy minden rangú, korú és életállapotú ember találkozhasson vele. Ha rajtunk, magyarokon múlna, lehet, hogy nem tudna sem enni, sem aludni a Szentatya, mert annyi ötlettel álltak elő az elmúlt két hónapban a programját illetően. De tekintettel kell lennünk életkorára, az egészségi állapotára.

Dr. Veres András szerint a világ hatalmasainak megszólítására és békére hívására a Szentatya a legalkalmasabb személy. Fotó: Magyar Kurír

A szentmise épp jeles időpontra esik az egyház liturgikus rendje tekintetében.

– A húsvétot követő negyedik vasárnap Jópásztor vasárnapja. Ilyenkor ott van mindannyiunk szándékában, hogy imádkozunk Krisztus földi helytartójáért, a legfőbb pásztorért, aki Krisztust ebben a világban képviseli. Ez a papi hivatások napja is, így az imaszándékok sokasága jelenik meg a szentmisében. Ami fontos, hogy a Szentatya egyrészt szól a helybeliekhez, de az üzenet, amit mond, azzal a világegyháznak is üzen. Hiszen ebben a három napban a világsajtó célkeresztjében lesz Magyarország. Ezért amit a Szentatya mondani akar, azt úgy fogalmazza meg, hogy ne csak nekünk szóljon, hanem a világ más tájain élő hívőknek, sőt, a nem hívőknek is. Aggódva a világbékéért, biztos, hogy mindannyiunkhoz fog szólni, hiszen a béke megteremtése minden emberen múlik. Mi, hívők régóta imádkozunk érte, de nyilvánvaló, hogy csak akkor valósulhat meg, ha az isteni kegyelem a felelős vezetők gondolkodását is meg tudja érinteni, és ők készek cselekedni. A világ hatalmasainak megszólítására a Szentatya a legalkalmasabb személy, hiszen a háború semmiképp sem méltó a huszonegyedik század emberéhez, hozzánk, keresztényekhez végképp méltatlan, ezért szólni, tenni kell érte!

A pápalátogatásra készítő imádságban is fontos kérésként jelenik meg a béke. – Jó lenne, ha a történelmi előzményekből okulva békében tudnánk élni a szomszédos népekkel. Amikor ezért imádkozunk, akkor talán a politikust vagy a nem hívő embert is gondolkodásra tudjuk késztetni, hogy neki is van ezen a téren tennivalója akkor is, ha nem osztja a mi hitünket.

Minden egyházmegyét meghívtak, és minden egyházmegye képviseli is magát. A kormány döntésének hála a MÁV, GYSEV, a Volán ingyenesen szállítja az embereket a pápalátogatás nyilvános programjaira. – Nincs ma ember Magyarországon, aki meg tudná mondani, mennyien lesznek a szentmisén. De arra törekedtünk az előkészületekkor, hogy akik esetleg nem férnek be a Kossuth térre, azok is közel érezhessék magukat, hiszen hatalmas kivetítők lesznek a szomszédos utcákon és tereken.

Szeretnék kimozdítani az embereket abból a kényelemből, hogy majd a közvetítéseken követik otthonról a pápalátogatást. – Ha egy pápa idősen, betegen idejön, akkor mi se legyünk lusták, hanem menjünk el, bármelyik felekezethez tartozunk is – buzdít a megyéspüspök. – Mindazok, akik átélik ennek a látogatásnak a történelmi jelentőségét, azok ott lesznek. Aki nyitott szívvel vesznek részt, meg fogják kapni a maguk üzenetét. A szél ott fúj, ahol akar – olvassuk a Szentírásban –, a Lélek ott ad sugallatot, ahol akar, csak rajtunk múlik, hogy befogadjuk-e vagy sem.