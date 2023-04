– A nyitás azt is jelenti, hogy végéhez közeledik az évekkel ezelőtt megkezdett turisztikai célú műemléki felújítás, mostantól a működtetésre fogunk koncentrálni. Bár egy ilyen műemléken és annak környezetében mindig van tennivaló, most az a dolgunk, hogy befejezzük az apróbb, üzemeltetéshez szükséges módosításokat és élettel töltsük meg az épület tereit – mondta bevezetésképpen Pálházy Nándor, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont ügyvezetője. A tapasztalt vezető közel húsz éve foglalkozik vállalati fejlesztéssel és üzemeltetéssel.

Pálházy Nándor több európai, ázsiai és tengerentúli exkluzív szállodaprojekt beindításán dolgozott külföldön töltött évei során. Hat éve tért vissza Magyarországra, szaúd-arábiai megbízatást hagyott ott az itthoni kihívásért. Csatlakozott a Nemzeti Kastély- és Várprogramhoz igazgatóként, majd 2020-tól mint a tatai Esterházy-kastély igazgatója látta el feladatait a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kötelékében. Azon dolgozik, hogy műemlékeink hiteles felújításával a megmentett örökségi helyszínek olyan turisztikai vonz- erővé váljanak, amelyeket többször is érdemes felkeresni. Fertődön is elsősorban hatékony és sikeres üzemeltetést várnak el tőle, számítanak rá mint nemzetközi turisztikai szakemberre.

Mindent a látogatóért

– Ezek az épületegyüttesek fontos részei a történelmünknek, büszkék vagyunk rájuk, és természetesen érzelmileg kötődünk hozzájuk. Ahhoz azonban, hogy egy régi épületnek visszaadjuk a lelkét, meg kell ismerni a múltját. Szakmai életem során rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, hogy hogyan vigyek életet egy felújított épületbe. Egyensúlyt teremtek az építész, a művészettörténész, a kiállítási kurátor, a zenei vezető, a turisztikai szakember és a múzeumpedagógus tevékenysége között, hogy a produktum maximális minőségű, ugyanakkor edukatív, élményszerű és hiteles legyen.

Cél a kulturális, tudományos, művészeti oktatás felvirágoztatása Eszterházán – hangsúlyozta Pálházy Nándor. Fotó: Máthé Daniella

– A felújítástól a működtetésig mindent az emberekért, a látogatókért teszünk. A jó gazda szemével nézek mindent. Ezért vagyok itt. Ennek a birtoknak nemcsak értékesnek és élvezhetőnek kell lennie, hanem az adott keretek között üzemeltethetőnek is. Folytatjuk a felújítást, de most már nyitunk, fokozatosan emelve a nemzetközi és hazai látogatók számát – tette hozzá.

Unikális helyszín

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy az elkövetkező időszak kiemelt feladata felhelyezni a kastélyt a nemzetközi turisztikai, tudományos, zenetudományos és kerttudományos palettára.

– Ez az unikális történelmi hely vonzó a külföldiek számára is, ahogyan Esterházy Antal herceg megjegyezte, aki a mai napig a kastélyban él. Ennek érdekében számos kiemelkedő egyesülettel dolgozunk együtt, mint például a Haydneum és a Magyar Kertörökség Alapítvány. A kiállítóterekben eredeti műtárgyak lesznek, valódi főúri enteriőrökkel ismerkedhet meg a látogató – magyarázta Pálházy Nándor, hangsúlyozva, hogy a felújított történelmi termek hajdani pompájukat idézik majd.

Öt nap a turistáknak

– Ez a mi örökségünk, a múltunk jelen időben. A gyermekeinknek is meg kell mutatni, hogy mennyire büszkék va- gyunk rá – mondta lelkesen. Hozzátette, az állandó kiállítások mellett időszakos tárlatokat, valamint olyan nívós zenei, tudományos, múzeumpedagógiai és kerttudományi programokat fognak kínálni, amikért a turistáknak érdemes legalább öt napig a térségben maradni. Élményszerű, de választható programokat terveznek, ahol a család és az egyéni látogató is megtalálja a számítását. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek foglalkoztatására, oktatására. Tudományos kurzusokban, mesterkurzusokban és szakmai konferenciákban is gondolkodnak, amelyek egész évre kiterjednek és segítik az állandó látogatottságot.