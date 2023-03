Ugyanakkor a vers és regény műfaja közötti egyensúlyt, ami az első kötetet jellemzi, ne várja az olvasó. – Azt a formát el kell engednem. Egy formának a csapdája, hogy nagyon tudnék már benne írni. Ezért odahagyom és keresek, talán most már merem mondani, hogy találok újat a folytatáshoz.

Én tulajdonképpen szeretem az elvonulást, hogy a napomat strukturálja egy liturgikus attitűd, az nagyon sokat ad az alkotáshoz. Ebbe a rutinba való beleszokást ugyan egy kicsit nehezíti, hogy mindennap találok valami újat. Mióta itt vagyok, gondolkoztam azon, nem is biztos, hogy én regényeket írok. Hanem tulajdonképpen a spirituális esemény kiáradása érdekel.

Pannonhalmán töltött ideje alatt az alkotás mellett a benyomásairól naplót is ír, pedig ahogy elmondja, nem naplóíró típus. A befogadó apátság számára a Magyar Írórezidencia program új dimenziót hozott az alkotókkal való kapcsolattartásban.

– Hogy a kortárs magyar irodalom nagyjai adják-veszik a kilincset nálunk, azt nagy ajándéknak látom – mondja Dejcsics Konrád atya, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója. Azt mondja, a két hetet nagyon kevésnek élik meg, Nádas Péter is megfogalmazta, hogy ide csak úgy beesni nem lehet. – Belebocsátkozunk egy közös történetbe, és ha csak annyit tesz a szerzetesközösség, hogy hajtja az írót, akkor is kevés. Pláne akkor, ha azt a bátorságot is veszi magának, hogy párbeszédbe lép a vendéggel, mert akkor még kevesebb.

Ráadásul valamifajta spirituális érzékenység mentén találkozunk és ahhoz idő kell. Kihívást látok abban, hogy tudunk még befogadóbbak lenni és ebben a tartózkodási idő hosszabbítása szükséges a részünkről.

– Másrészt élmény, hogy András jelenlétében, de az előzőek esetében is, én lubickolok abban, hogy beszélgetünk, hogy megmutatjuk a kulturális értékeket és az alkotók a diákokkal is találkoznak. Az ezeréves házban kimegyek a folyosóra és Visky Andrással találkozom, két hete Nádas Péterrel, azelőtt Győrffy Ákossal és folytathatnám. Ez hihetetlenül izgalmas.