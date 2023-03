Dr. Pápai Lajos nyugalmazott püspök köszöntőjében visszaemlékezett, hogy amikor pár évvel ezelőtt Zágrábban járt a püspöki kar delegációja, látták Jelasics szobrát a székesegyház oldalában, benn pedig Szent Lászlóét. Egy püspöktársa ekkor azt mondta: "Látod a politika lehet, hogy elválaszt sok embert, de a szentek összekötnek. A könnyező szűzanya ünnepe kapcsán az Írországból származó kép bennünket összeköti a két nemzetet. 26 évvel ezelőtt vettük fel a kapcsolat szálát. Remélem, hogy most a járvány végeztével ezek a kapcsolatok új erőre kapnak."

H. E. Ronan Gargan, Írország budapesti nagykövete köszöntőjében örömét fejezte ki amiért újra itt lehet és ünnepelheti a magyar-ír kapcsolatokat, egy olyan Szent Patrik napot követően, ami nem csak a szent napja miatt különleges, de azért is mert 100 éve vették fel Írországot a nemzetek ligájába, 50 éve az Európai Unióba, és 25 éve a nagypénteki egyezménynek, mely a katolikusok üldözésének végét jelentette.

Az eseményen és a levetített dokumentumfilmben megemlékeztek arról a Walter Lynchről, aki az üldöztetések elől menekülve érkezett Győrbe és hozta magával kedves kegyképét a Madonnát.

Michel Duignan püspök mutatta be püspökelődjét, és az ír egyházmegyét a film bemutatása előtt.

Az ír történelem viharos évszázadában élt Lynch, akit Püsky János püspök úr befogadott, számára szállást és megélhetést biztosítva. Ezután Győrt választotta otthonául, 1663-ban bekövetkezett haláláig. Halála után a kegykép, amit hozott a székesegyházba került, és itt is maradt, egész 1969 Szent Patrik napjáig, amikor az ír ellenes törvények feletti gyászát kifejezve véres könnyeket hullatott három órán keresztül. A könnyezés csodája megosztotta az embereket, van akikből csodálatot, van akikből kételkedést váltott ki, ezért le is vették a képet, hogy megnézzék, fehér gyolcskendővel letörölték, de tovább könnyezett. Búcsúkor még ma is megcsókolhatják a bekeretezett gyolcsot a hívek.

Perger Gyula könyvét Székely Zoltán a Rómer Flóris múzeum igazgatója mutatta be. A kötet azokat a kisgrafikákat gyűjtötte össze az elmúlt 300 évből, melyeket a könnyező Madonna ihletett.

– A kisgrafikai ábrázolások, kis méretű szentképek, másolatuk imakönyvekbe kerültek, közkézen forogtak, és földrajzilag is széles körben terjedtek. A kezünkben tartott kötet ezekkel az ábrázolásokkal foglalkozik néprajz kutató 127-őt 1701-től 2011-ig gyűjtötte össze, és kutatta egymáshoz képesti viszonyukat, történetüket. Az alkotók között egyaránt találunk híres művészeket és névtelen kis művészeket.

Az ír nagykövetség és a győri egyházmegye közös kiállítását megnyitotta Martos Levente Balázs segédpüspök, aki a kulturális és szakrális kapcsolatot egy ismert legendához hasonlította. – Szent Kevinről hatodik századi ír szerzetesről mondják hogy olyan szűk cellájában imádkozott, hogy a kezeit az ablakon kellett kitartania ha kitárt karral akart imádkozni. Ám egy madár fészket rakott rajta és ő nem akarta elriasztani a madárkát. Ezért úgy maradt, amíg kikeltek a tojások. A már-már megsebzett, ég felé fordított tenyerek felidéznek valamit a keresztre szegezett Jézusból is. Mai kiállítás megnyitónkon arra szeretnék emlékeztetni, hogyan válunk mind felelőssé a ránk bízott értékekért. Ha néha úgy is érezzük, hogy kinyújtott karral soká kell várakoznunk másokért kitárt karral, azért mi vagyunk azok a madárkák, akiket megvéd a közös hit.