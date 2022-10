Peer Gynt-premier a tánc nyelvén

– Nagyszabású, alapértékrendeket közvetítő, érzelmes, cselekményes balett, mely megszólítja a közönséget – többek között ezzel jellemezte Velekei László a Peer Gynt koreográfiáját, amit tegnap mutattak be a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán. Az együttes összes tagja szerepet kapott az előadásban, amely maximálisan kihasználja a teátrum adta technikai lehetőségeket és színpadi teret is. A norvég drámaíró, Henrik Ibsen az apátlan Peer Gynt szemszögéből mutatja be a történetet. Az előadás a mesék világába menekül a szürke hétköznapok és a társadalmi megvetés elől. Fókuszban van a sehova sem tartozás, az örökös úton levés és az önámítás tragédiája. A titokzatos és szürreális világhoz igazodva különleges jelmezek és hangsúlyos kiegészítők is készültek. A jelmezeket Velich Rita tervezte. – Harmadik alkalommal dolgozom együtt a Győri Balettel, ezúttal is nagy szabadságot kaptam. A természet, a modernség, a pszichés lélekfejlődés témája is megjelenik a darabban, ami a jelmeztervezésben is inspirált. Ihlető volt még az előadás zenéje és víziói is – fogalmazott.