Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 1997. augusztus 20-án szentelte fel a soproni Szent Imre-templomot, amely a város egyik dinamikusan fejlődő városrészén, a Jereván lakótelepen épült. A 25. évfordulóra ünnepségsorozattal készülnek, és egy könyvet is összeállítottak az elmúlt negyedszázad emlékei­ből. Pénteken a korábbi és a jelenlegi lelkipásztorok emlékeznek, szombaton délután hálaadó püspöki szentmisét, este zenés dicsőítő szentségimádást tartanak.

– A jubileumra összeállítottunk egy könyvet, ami az elmúlt 25–30 év emlékeit tartalmazza írások és fotók formájában, ebben helyet kaptak az elmúlt negyedszázad lelkipásztorai­nak interjúi is. Ritkaság és ajándék, hogy mindhárom itt szolgált plébános még jelenleg is aktív – mondta el Németh István, aki négy esztendeje szolgál a plébánián.

Emlékezetes pillanatok

– Az elmúlt időszak talán legnagyobb élménye az eucharisztikus kongresszus missziós keresztjének fogadása volt 2019 májusában. Az egész hétvégét felölelő eseménysor része volt a püspöki szentmise, az éjszakai virrasztás is, és nagyon sok közösség mozdult meg a szervezésben és az imádságban – emlékezik vissza Németh István, amikor a közelmúlt legemlékezetesebb történéséről kérdezzük. A plébánia egyik sajátossága a tanév idején tartott, népszerű családos szentmise, ami összefogja a kisgyermekeseket, a másik pedig a nyári hittantábor, amit a múlt héten már a tizedik alkalommal rendeztek meg.

Németh István plébános kinyitja az ajtót mindenki előtt az ünnepségsorozat eseményeire.



Isten szolgái

Az ünnepségsorozat nyitánya az augusztus 19-én, pénteken 18 órakor kezdődő kerekasztal-beszélgetés, mely az elmúlt időszak plébánosainak részvételével a visszatekintést, az élmények felidézését hivatott szolgálni. Az „Isten szolgái a Szent Imrében” címet viselő eseményen Turner Lajost, Kálmán Imrét és Németh Istvánt hallhatják az érdeklődők, átfogó képet kapva az alapkőletételtől a felszentelésig, a közösségek indulásától kezdve az azok kiteljesedéséig történt eseményekről.

Szombaton délután, a plébánia közösségi termében sor kerül a templomkert tulajdonjogának rendezéséről szóló ajándékozási szerződés aláírására Sopron önkormányzata és a plébánia között dr. Farkas Ciprián polgármester és dr. Veres András megyéspüspök közreműködésével.

Az ünnepi alkalmak csúcspontjaként szombaton 16 órakor hálaadó szentmise lesz dr. Veres András megyéspüspök vezetésével és a város papságával, ahol a meghívott városvezetők és díszvendégek, valamint a hívő közösség együtt ad hálát Istennek az elmúlt 25 évért. Az ünnepi szentmisét a templom előtti téren szeretetvendégség követi. Zárásként pedig este fél kilenctől a plébánia Töviskorona zenekarával dicsőítő szentségimádást tartanak.

Közösségek otthona

Huszonöt év elteltével a hívők hálát adnak Istennek nem csupán a templomért és a plébániáért, hanem azért is, hogy minden korosztályból számos közösség otthonra talál a falak között, így a templom sok ember számára az imádságos elcsendesedés, a hitbéli megerősödés, valamint emlékezetes életesemény helye lett. Most azért imádkoznak, hogy továbbra is igazhitű, értékeit őrző, befogadó közösség legyenek, hogy mindenki, aki csatlakozna valamely közösségükhöz, vagy csupán ellátogat hozzájuk, elmondhassa a jubileum mottójának megfelelően: „RÁtaláltam, itt a helyem!”