A 2023 végén megjelenő kötetben borítékolhatóan sokan kapnak helyet, elsősorban nekik köszönhető, hogy hazánk ipartörténetében páratlan sikereket ért el a város. „Közel egy évtizede gyűjtöm az anyagot a Győri Mérnök Lexikonhoz. A könyvtári és levéltári kutatómunka után régi újságcikkek, könyvek alapján írom a helyi műszaki értelmiség múltját. A lexikon a Győrben alkotó közel 400 mérnököt és építőmestert mutatja majd be rövid, színes életrajzok formájában” – kezdte Biczó Zalán. „A vagongyár, a kekszgyár, az olajgyár napjainkban is fogalomnak számít a városban. A legendás üzemeken kívül figyelmet fordítok a GYSEV, az államépítészeti hivatal, a földmérési felügyelőség, a kultúrmérnöki hivatal, a vízügy és a Rábaszabályozó Társulat egykori munkatársaira is. Utóbbi szakembereknek óriási szerepe volt a XIX. században abban, hogy az árvíz ne pusztítson a városban” – hallottuk.