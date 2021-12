A meglepett művész megköszönve a díjat elmondta, még mindig nem hiszi el, hogy valakit is érdekel, milyen volt élete első 18 éve, amiről a legújabb kötete – Magyar Copper- field – szól. – Azóta a reakciókból meggyőződtem róla, hogy tényleg jó lett. Örülök, hogy érdekli az embereket az életregényem és most emiatt érdemeltem ki a díjat – mondta. Dráma a Szalonban Roxyból, a menhelyi kutyából ma estére sztár lesz, ugyanis az ő története ihleti az idei három drámaíró-rendezőt, Dér Andrást, Olt Tamást és Zakariás Zalánt. A szerzők tegnapra elkészültek műveikkel és a színház falain belül elkezdődött az őrült próbaidőszak. Minden író-rendező hat-hat színésszel dolgozhat együtt, akik már a színházbüfében olvasgatták szorgosan a szövegkönyveket. Az elhagyott győri eb jó gazdára talált, akivel bejárta már a fél világot, most pedig színdarabokat írnak róla, amiket 19 órától mutatnak be a Győri Nemzeti Színházban. A Dráma a Szalonban estjén ott lesz a címszereplő, Roxy is, aki a közönség soraiból nézi végig, milyen történeteket írtak róla. A három rendező előadásaival nem csak a Győri Könyvszalonon találkozhatnak, ugyanis mindannyian az idei színházi évadban visszatérnek rendezni egy-egy darabot.