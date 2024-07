Több a halálos közúti baleset

A tavalyi 3260-ról 3794-re, tehát 16 százalékkal nőtt a balesetek száma az országban. Ezen belül a halálos kimenetelűeké 26 százalékkal emelkedett. Ez a tendencia megyénkre is jellemző, 21,74 százalékkal többen haltak meg az utakon az év első felében, mint tavaly ilyenkor.

A megye közútjain történt balesetek statisztikai adatait nézve szerencsére nem mindenben követjük az országos tendenciát. De mert a halálos balesetekből egy is sok, fontos figyelemmel lenni arra, hogy amíg a 2002-es és a 2003-as év összehasonlításában 27,3 százalékkal kevesebb ilyen baleset volt, idén 21,74 százalékos - 23 helyett 28 - az emelkedés az év első felében. A megyei rendőr-főkapitányság baleseti helyszínelői-vizsgálati csoportjának vezetője, Szalai István főhadnagy a Kisalföldnek elmondta, hogy a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma az év első felében csekély emelkedést mutat. Míg tavaly ilyenkorra 389 balesetet regisztráltak, idén 390-et.

A könnyű sérüléses karambolok száma 3-mal, 213-ra emelkedett, a súlyosaké 7-tel 149-re csökkent. Arányaiban a halálos kimenetelű közúti balesetek számában tapasztalható jelentős emelkedés. A baleseti okokat vizsgálva a főhadnagy úgy tájékoztatta lapunkat, hogy továbbra is a gyorshajtás a legfőbb ok, bár számuk 13-mal, 82-re csökkent. Emelkedés tapasztalható viszont a kanyarodás szabályainak és az elsőbbségi szabályok megszegésében. Míg az elsőnél 68-ról 80-ra, az utóbbinál 73-ról 82-re emelkedett az ilyen szabálysértés miatt történt karambolok száma. A duplája volt a szabálytalan előzés és 25 százalékkal több a követési távolság be nem tartása miatt történt baleset. Az ittas vezetők által okozott balesetek száma csekély mértékben emelkedett, közülük a legtöbb személygépkocsi-vezető volt.