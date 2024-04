– Az egészségház megépítését a támogatói okirat szerinti módon, legkésőbb a 2025. év közepéig meg kell valósítanunk, használatbavételi és működési engedélyt kell rá szereznünk. A Fő utcában a kultúrház mellett épül majd meg – szögezte le Kiss Béla levéli polgármester azon a hétfői eseményen, mely során a kivitelező konzorcium, az SZ+M Levél Konzorcium képviselőivel, Szabó Anitával és Magdács Ferenccel aláírta a szerződést a helyi polgármesteri hivatalban.

Magdács Ferenc, Kiss Béla és Szabó Anita hétfőn írta alá a kivitelezésről szóló szerződést. Fotó: Mészely Réka

Amint azt a településvezető elmondta, jelen pillanat kiemelt és meghatározó pillanat a falu életében. Emlékeztetett, hogy már a kétezertízes évek közepén megfogalmazódott az egészségüyi szolgáltatásoknak otthont adó épület felújítása. Akkor még a jelenlegi orvosi rendelő korszerűsítésében gondolkodtak. A TOP pályázat keretében nyílt lehetőség forrást szerezni egy új egészségház építésére, a jelenlegi, immár százhúszéves épület felújítása helyett.

Kiss Béla arról is beszélt, hogy a pályázat elnyerése óta jelentősen emelkedtek a költségek. Így felülvizsgálták a tervezetet, tíz százalékos alapterület csökkentés után támogatási szerződés módosítást kezdeményeztek. Tavaly írták ki a közbeszerzést, a tárgyalásos eljárás után a helyi képviselő-testület márciusban hozhatott döntést. Ennek értelmében a közbeszerzési eljárás nyerteseként az SZ+M Levél Konzorcium végezheti el a kivitelezést. Az elnyert 250 millió forintos támogatáshoz 148 millió forintot tesz hozzá a helyi önkormányzat.

– Egy multifunkciós, egyszintes, 303 négyzetméteres épületet képzeltünk el. Egy olyan kistelepülési egészségközpontot, mely a következő ötven évben kiszolgálja az itt élőket. Gondoltunk a település bővülésére is, így további egy rendelő kialakítható a meglévő háziorvosi rendelő és védőnői szolgálatnak otthont adó rész mellé. Az épület egészségmegőrző programok helyszíne is lehet – hangsúlyozta Kiss Béla a helyi egészségházról, aki szerint most egy fontos lépést tesznek az egészséges életmód felé.

A hétfői szerződéskötésen elhangzott: csütörtökön adják át a munkaterületet a kivitelezőknek, akiknek 12 hónap áll rendelkezésükre a befejezésre.

A polgármestert kérdeztük, milyen terveik vannak a megüresedő ingatlannal. Kiemelte: több funkció is felmerült, így többek között, hogy szolgálati lakás legyen benne, akár civil szervezetek használják, például a gyermek önkormányzat. Egyelőre még döntés erről nem született.